Džeza mūzikas izdevniecības “Jersika Records” paspārnē izdota Raimonda Paula un Latvijas Radio bigbenda skaņu plate “Acumirkļi” - jauna Maestro džeza svīta.
“Acumirkļi” ir pianista un komponista Raimonda Paula tikko radītā un leģendārajam trompetistam un aranžētājam Gunāram Rozenbergam veltīta džeza svīta piecās daļās, ko aranžējis Latvijas Radio bigbenda mākslinieciskais vadītājs un diriģents, saksofonists Kārlis Vanags.
“Šis ieraksts ir ļāvis man atkal pievērsties džeza klavieru spēlei, kam nereti agrāk neatlika laiks. Manuprāt, plate skan labi – dzīvi, ”
par jauno plati stāsta Maestro Raimonds Pauls.
“Prieks, ka Maestro ir ļāvies radošumam arī džeza mūzikas žanrā, radot jaunas kompozīcijas. Un man ir milzīgs prieks, ka varējām būt daļa no šī piedzīvojuma,” stāsta Kārlis Vanags.
Albuma ieraksts veikts 2025.gada martā Latvijas Radio Bigbenda studijā un Maestro mājās Rīgā; skaņu režijas vadību uzņēmies Kārlis Vanaga. Skaņu plates vāka dizainā izmantotas Andreja Strokina fotogrāfijas, bet dizainu veidojuši brāļi Mareks un Edgars Ameriki.
Jauno skaņu plati var iegādāties visos mūzikas veikalos, kā arī izdevniecības “Jersika Records” mājas lapā vai Bandcamp platformas profilā. Albums noklausāms arī populārākajās straumēšanas vietnēs, piemēram, Spotify.
Skaņuplates prezentācijas koncerts notiks 2026. gada 19. februārī Spīķeru koncertzālē – biļetes iespējams iegādāties “Biļešu paradīzes” kasēs un internetā.
Ieskats plates tapšanā.
