Valsts policija (VP) kopā ar kolēģiem no citām valstīm decembrī apturējusi organizētas noziedzības tīklu, kas uzturēja krāpnieku zvanu centrus Ukrainas pilsētās Dņipro, Kijivā un Ivanofrankovskā, informēja VP.
Šajā tīklā strādāja arī 12 Latvijas valstspiederīgie, kuri ir aizturēti. Noziedznieki apkrāpa dažādās Eiropas valstīs dzīvojošos, tajā skaitā Latvijas iedzīvotājus.
Kopumā no šī tīkla krāpniekiem cietuši vairāk nekā 400 cilvēki. Kopējie zaudējumi pārsniedz 10 miljonus eiro, bet
Latvijas valstspiederīgajiem nodarīts materiālais kaitējums vairāk nekā 2 miljonu eiro apmērā.
Decembra sākumā Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas kopā ar Latvijas prokuratūru, "Eurojust", Čehijas, Lietuvas un Ukrainas tiesībsargājošām iestādēm apturēja vairākus zvanu centrus dažādās Ukrainas pilsētās, kuros darbojās krāpnieki. Noziedzīgā organizētā grupa bija izveidojusi profesionālas mobilās grupas, kuras tika apmācītas darbam krāpšanā.
Krāpnieki, zvanot cietušajiem, melīgi stādījās priekšā kā mobilo sakaru operatori, banku darbinieki un policisti. Lai izkrāptu naudu, tika izmantotas dažādas shēmas, piemēram, krāpnieki dažkārt lūdza pārskaitīt naudas līdzekļus no it kā uzlauztiem banku kontiem uz "drošiem" kontiem, kurus kontrolēja noziedznieki.
Citreiz cietušajiem lika izņemt skaidru naudu no savām banku kartēm un nodot to organizētās grupas pārstāvjiem, kuri uzdevās par policijas darbiniekiem. Dažkārt sarunas tika iesāktas ar ieganstu, ka zvana saņēmējam esot beidzies SIM kartes derīguma termiņš un to nepieciešams atjaunot.
Tāpat noziedznieki meloja, ka, piemēram, bankā ieradies cilvēks, kuram izsniegta ģenerālpilnvara rīkoties ar cietušā kontu. Atsevišķos gadījumos sarunas laikā Latvijas valstspiederīgie pierunāti lejupielādēt un instalēt attālinātās piekļuves programmatūru, un ievadīt internetbankas piekļuves kodus vai lietotāja ID. Tas krāpniekiem ļāva pārņemt upuru ierīces un kontrolēt viņu bankas kontus.
12 aizturētie Latvijas valstspiederīgie, zvanot iedzīvotājiem, runāja latviešu valodā.
Viņu mērķis bija iztukšot sazvanīto personu kontus - jo vairāk krāpnieks izkrāpa, jo lielāku atalgojumu viņi saņēma. Aizturētie apzināti devās uz Ukrainu strādāt zvanu centros, lai no Latvijas iedzīvotājiem izkrāptu naudu. Cietušie Latvijā ir apzināti.
Kopumā Ukrainā veiktas 58 kratīšanas, tostarp 14 neatliekamības kārtībā biroju telpās, dzīvesvietās un transportlīdzekļos. Likumsargi atrada viltotas policijas un banku darbinieku apliecības, portatīvos datorus, mobilos telefonus, sistēmas blokus, cietos diskus, zibatmiņas datu nesējus, videoreģistratorus, poligrāfa ierīci, piezīmju un dokumentu projektus, kā arī 21 automašīnu, tostarp vairākas luksusa klases - "Bentley", "Hummer", "Range Rover", kuru kopējā vērtība lēšama aptuveni 1,5 miljonu eiro apmērā.
Aizturētos Latvijas valstspiederīgos tiks prasīts izdot Latvijai saukšanai pie kriminālatbildības. Par šādu noziedzīgo nodarījumu Latvijā paredzēta brīvības atņemšana līdz desmit gadiem.
Jau iepriekš ziņots, ka telefonkrāpšanas 2025. gadā ir ir izplatītākais kiberkrāpšanu veids, ietekmējot simtiem cilvēku Latvijā.
