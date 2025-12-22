20. decembra vakarā Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) šovā "Pārdziedi mani!" skatītāji sekoja tam, kā astoņi populāri mūziķi stājas pretim akadēmiskās mūzikas izaicinājumam. Pēc skatītāju balsojuma par šī raidījuma favorīti kļuva dziedātāja Emilija, kura kopvērtējumā ieguva 25 punktus. Tādu pašu punktu skaitu sasniedza arī operdziedātājs Jānis Apeinis, taču, ņemot vērā raidījuma noteikumus, priekšroka tika dota skatītāju balsojumam, tādējādi Emilija ierindojās pirmajā vietā.
Emilija šova ceturtajā raidījumā izcēlās ar dziesmu "Time to Say Goodbye", kas skatītāju balsojumā ierindota pirmajā vietā. Pieskaitot ekspertu piešķirtos 10 punktus,
kopvērtējumā Emilija kļuva par raidījuma favorīti.
Otrajā vietā skatītāji ierindojuši Antru Stafecku, kura uzstājās ar "Solveigas dziesmu" no "Pēra Ginta", bet trešo vietu ieguva Jānis Apeinis ar pārliecinošu "Te Deum" izpildījumu no operas "Toska".
Ceturto vietu ieņēma Alise Haijima ar Mocarta "Nakts karalienes āriju", piekto — Ralfs Eilands ar neierastu "Ave Maria" interpretāciju, sesto — Artūrs Uškāns, kopā ar operdziedātāju Brigitu Reisoni izpildot "Toreadora āriju" no operas "Karmena". Septītais pēc skatītāju balsojuma bija Rolands če ar dziesmas "O sole mio" mafijas noskaņās interpretāciju, bet astotā vieta piešķirta Raimondai Vazdikai ar dziesmu "Funiculì Funiculà".
Raidījuma ekspertu vērtējumā pirmajā trijniekā izvirzījās Jānis Apeinis, Alise Haijima un Emilija, ceturto vietu ieņēma Antra Stafecka, piekto — Raimonda Vazdika, sesto — Ralfs Eilands, septīto — Rolands če, bet astoto — Artūrs Uškāns.
Skatītāju un ekspertu kopbalsojumā līderpozīcijā ierindojušies Emilija un Jānis Apeinis, taču, tā kā priekšroka tiek dota skatītāju balsojumam, pirmo vietu kopvērtējumā ieguva Emilija, bet Jānis Apeinis ierindojās otrajā vietā.
Vienādu punktu skaitu kopvērtējumā saņēmušas arī Antra Stafecka un Alise Haijima,
bet, ņemot vērā skatītāju balsojumu, trešo vietu ieņēma Antra, bet ceturto — Alise.
Piektajā vietā kopvērtējumā ierindojies Ralfs Eilands, sesto — Raimonda Vazdika, septīto — Artūrs Uškāns, bet astoto — Rolands če.
