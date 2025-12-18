Veselības inspekcija (VI), noslēgusi pārbaudi valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" filiālē "Ezerkrasti", kas turēta aizdomās par jaunieša ar smagiem attīstības traucējumiem badināšanu. Inspekcija aicinājusi iestādi turpmāk veikt precīzus klientu svara mērījumus jau uzņemšanas brīdī, īpaši gadījumos, kad vizuāli redzamas būtiskas novirzes no normas, informē VI.
VI pārbaudē nav konstatējusi pierādījumus ārstniecības personu nolaidībai vai apzinātai profesionālo pienākumu nepildīšanai. Inspekcija vērtēja medicīnisko dokumentāciju, darbinieku paskaidrojumus un veica klātienes pārbaudi, intervējot filiāles personālu. Pamatojoties uz medicīniskajos dokumentos fiksēto,
VI secinājusi, ka jaunietim nodrošināta ārstu un uztura speciālistu nozīmētā aprūpe, tostarp arī ēdināšana.
Par iespējamo nolaidību iepriekš trauksmi cēla biedrība "Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi", norādot, ka jaunietis, kurš no aprūpes iestādes pārcelts uz grupu dzīvokli, 18 gadu vecumā svēris vien 28 kilogramus. Biedrības ieskatā tas liecina par ilgstošu badināšanu, ko, pēc jaunās aizgādnes teiktā, apstiprinājusi arī ģimenes ārste. Savukārt aprūpes iestāde šādas apsūdzības noliedz.
VI uzskata, ka
situāciju ietekmējusi vairāku faktoru kopums, tostarp jaunieša smagais veselības stāvoklis,
dzīvesvietas maiņa un papildu saslimšana. Inspekcija norāda, ka sociālās aprūpes centrā klientiem tiek izstrādāti individuāli aprūpes un rehabilitācijas plāni, regulāri vērtētas ēdināšanas vajadzības un uzraudzīta svara dinamika, piesaistot māsas, uztura speciālistus un ārstus.
Pēc pārbaudes VI ieteikusi regulāri veikt atkārtotus svara mērījumus, tostarp obligāti ikgadējo profilaktisko veselības pārbaužu laikā, kā arī aicinājusi ārstus sniegt konkrētākas un detalizētākas rekomendācijas par svara kontroli un tās biežumu.
Vienlaikus Ģenerālprokuratūra ir sākusi atsevišķu pārbaudi par iespējamiem pārkāpumiem sociālās aprūpes iestādē.
Prokurors pieprasīs nepieciešamo informāciju no iesaistītajām institūcijām, lai izvērtētu notikušā apstākļus un amatpersonu rīcību.
