Prokuratūra nodevusi Rīgas pilsētas tiesai krimināllietu pret Rīgas domes deputātu un partijas "Stabilitātei!" līderi, bijušo Saeimas deputātu Alekseju Rosļikovu (S) par nacionālā un etniskā naida radīšanu.
Sākotnēji Rosļikovam tika inkriminēts arī atbalsts ārvalstij pret Latviju vērstā darbībā. Taču šajā daļā kriminālprocess izbeigts, jo izmeklēšanā netika iegūti papildu pierādījumi, apstiprināja prokuratūrā.
Apsūdzība saistīta ar 2025. gada jūnija sākuma notikumiem, kad Rosļikovs, būdams Saeimas deputāts, sociālajos medijos publicēja videoklipus krievu valodā par Saeimā iesniegtu lēmuma projektu, kas paredzēja rīcības programmas izstrādi rusifikācijas seku mazināšanai. Prokuratūra uzskata, ka
politiķis apzināti sniedzis nepatiesu un tendenciozu informāciju, interpretējot projektu kā neonacisma izpausmi
un provocējot nesaticību starp latviešiem un krievvalodīgajiem iedzīvotājiem.
Vēlāk, uzstājoties Saeimas sēdē,
Rosļikovs, pēc prokuratūras vērtējuma, turpinājis izplatīt nepatiesus apgalvojumus,
attēlojot Latvijas varu un politisko eliti kā naidīgu pret krievvalodīgajiem un liekot domāt, ka pret tiem tiek veiktas represijas. Arī pēc sēdes viņš sociālajos medijos turpinājis emocionāli sakāpinātus izteikumus, vēsta prokuratūra.
Prokuratūra norāda, ka šādas darbības veicinājušas sabiedrības polarizāciju, radījušas bailes krievvalodīgo vidū un bijušas vērstas uz nacionālā un etniskā naida kurināšanu.
Savukārt Rosļikovs lietu dēvē par politisku pasūtījumu un uzsver, ka apsūdzības par iespējamu sadarbību ar Krieviju ir izbeigtas. Viņš pauž pārliecību, ka tiesā uzvarēs. Rosļikovs vairs nav Saeimas deputāts, jo darbojas Rīgas domē.
