Šajā nedēļas nogalē Rīgas ZOO atkal iemirdzēsies vakara gaismās — drīz sāksies tradicionālās Ziemas naktis. Teju mēnesi apmeklētāji varēs baudīt izgaismotas takas un dzīvnieku ekspozīcijas, aizbēgt no pilsētas kņadas un aizvadīt vakaru Mežaparka mierpilnajā gaisotnē.
Darba laiks Ziemas naktīs
Ziemas Naktis zoodārzā notiks no 19. decembra līdz 18. janvārim. Šajā periodā kases būs atvērtas no plkst. 10.00 līdz 20.00, bet zoodārza teritorija — līdz plkst. 21.00. Iekštelpu ekspozīcijas atvērtas no plkst. 11.00 līdz 20.30.
Svētku dienās — 24. un 31. decembrī, — Ziemas Naktis nenorisināsies —
kases šajās dienās strādās līdz plkst. 14.00, teritorija atvērta līdz 15.00. Savukārt 2026. gada 1. janvārī kases būs atvērtas no plkst. 13.00 līdz 20.00, teritorija līdz 21.00, bet iekštelpu ekspozīcijas — no plkst. 13.00 līdz 20.30.
Vakariņas dzīvniekiem
Vai zinājāt, ka ziemeļbriežiem iecienītas vakariņas ir ķērpji?
Ziemas Nakšu laikā katru dienu norisināsies dzīvnieku barošanas demonstrācijas.
Katru pēcpusdienu plkst. 15.00 barība tiek ievietota lapgriežskudru ekspozīcijā un tad tās pie mielasta strādā cītīgi visu nakti. Plkst. 18.00 žirafes Čaks un Vakilija saņems savu vakariņu tiesu, savukārt 18.15 Patagonijas maras tiks pie saviem vakara gardumiem. Pulksten 18.30 vakariņas saņems gan kaķu lemuri, gan pie gardās un vērtīgās ķērpju porcijas tiks ziemeļbriežu saime, lai tiem būtu spēks un izturība Latvijas bērniem izvadāt Ziemassvētku vecīša sarūpētās dāvanas.
Zooloģiskā dārza dzīvniekus apmeklētāji barot nedrīkst. Šis darbs lai paliek darbinieku ziņā, jo tieši dzīvnieku kopēji vislabāk zina, kas tieši dzīvniekam nepieciešams un kā to pareizi piedāvāt.
Iekštelpu ekspozīcijas — silta pietura ziemas vakarā
Lai vakars būtu silts un patīkams, vērts iegriezties zoodārza iekštelpu ekspozīcijās. Ciemos gaida flamingu māja un Lauku sēta. Osteostāstu izstādē varēs satikt gan nīlzirgu dāmas Funti un Gusti, gan varēs izpētīt atjaunoto skeletu ekspozīciju un aplūkot lauvas mēles 3D izlējumu. Zoodārza izglītības centrā Zinarium būs iespēja izmēģināt digitālās spēles, atpūsties sēžammaisos un vērot, kā rosās pērtiķi geldi kalimiko, sliņķi un bruņneši. Dodoties cauri Savannai, noteikti jāapciemo žirafes Čaks un Vakilijs un jānokāpj arī uz Žirafu mājas pirmo stāvu, lai tiešām novērtētu viņu iespaidīgo augumu. Un, protams,
nedrīkst paiet garām Tropu mājai, kur valda mūžīgā vasara un eksotisks karstums, un var izjust īstu tropu atmosfēru pat ziemas vidū.
Rīga ZOO aicina baudīt Ziemas Naktis — vakarus, kuros daba atklājas citā ritmā un zoodārzs piedzīvo pavisam citu noskaņu.
