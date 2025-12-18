Mist 4.3 °C
#maf #sarežģītālatvija #tirdzniecība #uzņēmēji

Sarežģītā Latvija. Mazie veikali — lauku cilvēku draugs

Artis Drēziņš / Latvijas Avīze
2025. gada 18. decembris, 14:00
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 18. decembris, 14:00
Inešu pagasta iedzīvotājs Guntis Liepiņš autoveikalā izvēlas saldo dzērienu.
Inešu pagasta iedzīvotājs Guntis Liepiņš autoveikalā izvēlas saldo dzērienu.
Foto: Artis Drēziņš / Latvijas Mediji

Sen pagājuši tie laiki, kad laukos veikali bija vai uz katra stūra un krustojuma, kad lielākos pagasta centros tie bija ne daži, bet vairāki.

Austris un Līga Pūces no "Priežkalniem" autoveikalu izmantojot jau 27 gadus.
Sarežģītā Latvija. Mazie veikali – lauku cilvēku draugs
Tirgotāji bažījas par nākotni, jo cilvēku laukos arvien mazāk
Austris un Līga Pūces no "Priežkalniem" autoveikalu izmantojot jau 27 gadus.
Demenes veikala vadītāja Natālija Ančipanova teic, ja vajag, veikalā būs arī debesmanna.
Inešu pagasta iedzīvotājs Guntis Liepiņš autoveikalā izvēlas saldo dzērienu.
Nikolajs no Silenes iepērkas abos veikalos un teic, ka nekā netrūkstot.
Autoveikala pircējas iepriekš sagatavots pirkumu saraksts.
Silenes veikala īpašnieks Valērijs Hrapāns ar gardo, pašu cepto "ķieģelīti", kas esot ļoti pieprasīts, jo ļoti garšīgs, un daļa pircēju to izvēlas, sentimenta vadīti.
Suns Dženna autoveikalā izlūdzas cepumu.
Kāds veikals Demenē zaudējis konkurences cīņā.
Austris un Līga Pūces no "Priežkalniem" autoveikalu izmantojot jau 27 gadus.
Foto: Artis Drēziņš / Latvijas Mediji
Konkurence, demogrāfija, cilvēku paradumu maiņa, 21. gadsimta tehnoloģijas un citi aspekti daudz ko mainījuši. Kopā ar novadu laikrakstu kolēģiem "Latvijas Avīze" raudzīja, kā nelielajiem lauku veikaliem sokas tagad. Aina tik dažāda, cik paši valsts novadi. Bet priecē, ka īsti veikalnieki nemet plinti krūmos un rodas pat jauni. Daudzi mazie veikali mazumtirgotāju tīklu ietvaros, bet ir arī uzņēmēji, kas stingri turas pie paša saimniekošanas. Daudzi uzrunātie veikalnieki neapstiprina arī iepriekš izskanējušās bažas, ka alkohola tirdzniecības ierobežojumu dēļ (no šā gada 1. augusta alkoholiskos dzērienus no pirmdienas līdz sestdienai var iegādāties no plkst. 10 līdz 20, bet svētdienās – no plkst. 10 līdz 18) lauku veikalu darbs tā būtu apdraudēts, ka tie būtu vispār jāver ciet.

"Latvijas Avīze" devās uz Augšdaugavas novadu. Tas robežojas ar Lietuvu un Baltkrieviju, tāpēc nav tā vienkāršākā vieta tirdzniecībai ne tikai nomales, kaimiņvalstu tuvuma dēļ, bet arī tāpēc, ka novada centrā ir Latvijas otra lielākā pilsēta Daugavpils ar saviem lielveikaliem un attiecīgi cilvēku plūsmu uz tiem. Tāpat skaidrojām, kā klājas autoveikalam Latvijas vidienē – Vidzemes augstienē.

Lietuvieši brauc pēc šņabja

Medumu pagastā mitinās nepilns tūkstotis iedzīvotāju, Medumu ciemā ir divi veikali. Iegriežos tajā, par kuru izkārtne vēsta, ka tas ir veikalu tīklā "Aibe". Pārdevēja Inese Surmoviča veikalā strādā 13 gadus. Sūrojas, ka pircēju kļūstot arvien mazāk: gan tāpēc, ka samazinās iedzīvotāju skaits, gan tāpēc, ka 16 kilometrus attālajā Daugavpilī liela lielveikalu konkurence, ar kuru cenām, sevišķi atlaižu akcijām, nekādi nevarot mēroties. Esot dienas, kad stundas laikā pat neviens pircējs neatnākot. Tie, kas strādā Daugavpilī, loģiski, ka tur arī cenšoties iepirkties, pensionāri, kuri var, arī dodoties lielpilsētas virzienā. Pie viensētām piebraucot autoveikals. Preču sortiments neatšķiras no citiem Latvijas mazveikaliem.

Protams, goda vietā dzērieni. Ne tikai vietējo dēļ. Uz Medumiem pēc grādīgā brauc arī no desmit kilometru attālās Zarasu pilsētas Lietuvā: puslitrs degvīna apmēram par diviem eiro lētāks, cits preču sortiments. Šo atšķirību cenu ziņā pamanījuši arī uzņēmēji: Daugavpils nomalē tikai desmit kilometru attālumā atrodas specializēts alkohola veikals, tāds topot arī uz Latvijas–Lietuvas robežas. Savukārt Latvijas pierobežas iedzīvotāji uz Zarasiem braucot lūkot gaļas produktus, kas tur nedaudz lētāki un lielākā izvēlē, nekā var piedāvāt Medumos.

Austris un Līga Pūces no "Priežkalniem" autoveikalu izmantojot jau 27 gadus.
Austris un Līga Pūces no "Priežkalniem" autoveikalu izmantojot jau 27 gadus.
Foto: Artis Drēziņš / Latvijas Mediji

Latgales lavočņiks

Caur Medumiem iet tranzīta ceļš uz Lietuvu, bet caur Sileni, kas ir Skrudalienas pagasta (ap tūkstoti iedzīvotāju) centrs, – uz Baltkrieviju. Septiņus kilometrus attālā robeža gan slēgta kopš 2023. gada septembra. Caur to līdz tam vidēji diennaktī ieceļoja un izceļoja ap 600 personām, diennaktī iebrauca un izbrauca ap 90 kravas transportlīdzekļu.

Uz šosejas pamanu vientuļu gājēju Nikolaju, kas tikko iepircies abos Silenes veikalos. Tādā kā nelielā lauku lielveikalā, kas ir SIA "Antaris" tīklā, vīrietis nopircis žāvētu zivi, pankūkas un dzēriena pudeli, bet līdzās esošajā nelielajā veikaliņā – ceptuvē ("Aibes" tīkls) – svaigi ceptu maizi.

Veikaliņa īpašnieks Valērijs Hrapāns atzīst, ka ap 30% apgrozījuma robežas slēgšanas dēļ zudis. Viņš ir aktīvs Ukrainas atbalstītājs, kas svētkos vienmēr pie mājas uzvelk Latvijas karogu (Baltkrievijas, Krievijas pierobežā, kur lielākā daļa ir krievvalodīgie, arī Valērijs, tas nemaz nav tik pašsaprotami). Veikalnieks jau 32 gadus, savulaik bijuši vairāki veikali, tagad palikuši divi, arī paliela ceptuve Daugavpilī, bet tā neizturējusi, kā viņš apgalvo, negodīgu konkurenci. Tagad sevi smaidot sauc par īstu Latgales lavočņiku. Nodarbina sešus cilvēkus divos veikalos, pats, ja vajadzīgs, dara visus darbus, tai skaitā palīdz vienīgai maizes cepējai – esot tāds kā universālais karavīrs, ne biznesmenis. Bizness esot pa nullēm, kādreiz pašam algai nesanākot. Nodokļos mēnesī par sešiem darbiniekiem nomaksājot ap 4500 eiro. Tas pie nelielā apgrozījuma – dienā līdz 1000 eiro – esot daudz. Viņš uzskata, ka valsts šai ziņā mazajiem uzņēmējiem pierobežā varētu būt pretimnākošāka.

Arī esot grūti konkurēt ar Daugavpils lielveikalu cenām. Toties viņš pircēju jau astoņos no rīta pievilina ar svaigi ceptas maizes smaržu, ko ne tikai vietējie, bet arī garāmbraucošie policisti, robežsargi, celtnieki ne tikai zina, bet arī burtiski saožot. Vasarā V. Hrapāns veikalu tur vaļā līdz plkst. 20, ziemā – līdz plkst. 19. Arī agrāk neesot bijis līdz plkst. 22, kad varēts tik ilgi tirgot alkoholu.

Uzņēmējs gandarīts, ka var darboties "Aibes" tīklā, kura administrācija palīdzot arī ar padomu, var aizkavēties ar kāda rēķina samaksu par precēm. Tomēr tālu perspektīvu darbam neredz: savos 59 gados gaida pensijas laiku.

Silenes veikala īpašnieks Valērijs Hrapāns ar gardo, pašu cepto "ķieģelīti", kas esot ļoti pieprasīts, jo ļoti garšīgs, un daļa pircēju to izvēlas, sentimenta vadīti.
Silenes veikala īpašnieks Valērijs Hrapāns ar gardo, pašu cepto "ķieģelīti", kas esot ļoti pieprasīts, jo ļoti garšīgs, un daļa pircēju to izvēlas, sentimenta vadīti.
Foto: Artis Drēziņš / Latvijas Mediji

"Galvenie pircēji – vecmāmiņas un dzērājiņi..."

Demenes pagastā ir ap tūkstoti iedzīvotāju un centrs atrodas starp Medumiem un Sileni, starp tranzītceļiem, kas ved uz kaimiņvalstīm. Demenē ir viens veikals, un to vada daugavpiliete Natālija Ančipanova, kura nenoliedz, ka pati mēdz iepirkties lielpilsētā, jo tur zemākas cenas. To darot arī demenieši, kas strādā Daugavpilī. Uz Lietuvu neesot jēgas braukt: tur nekas neesot lētāks, vienīgi citādāka preču izvēle.

"Cilvēku mūsu pusē kļūst arvien mazāk. Pircēju divreiz mazāk nekā pirms gadiem trijiem. Apgrozījums pa dienu vasarā – ap 1500 eiro, ziemā ne tik daudz. Galvenie pircēji – vecmāmiņas un dzērājiņi," saka Natālija.

Alkohola tirdzniecības laika izmaiņas, kas stājās spēkā 1. augustā, veikalu neskāra. Vasaras mēnešos veikals atvērts brīvdienās līdz plkst. 18, darbdienās līdz plkst. 19, ziemas mēnešos ciet taisa attiecīgi stundu agrāk. Veikalā varot nopirkt visu, ko vajag. Ja nav, var pasūtīt, piemēram, nesen kāda kundze sev uz 65 gadu jubileju pasūtīja torti, citai sakārojās debesmannu. Esot pircēji, kas veikalā mēdzot ienākt līdz pat desmit reizēm dienā un nopērk pa sīkumiņam: jo galvenais esot parunāties, jo nekur citur jau Demenē īsti neesot kur aiziet, saka N. Ančipanova.

Piebrauc klāt

Bet pie tiem, kuri nevar vai negrib aiziet uz veikalu, veikals piebrauc klāt pats. Viktors Petkuns autoveikalu biznesā esot kopš pagājušā gadsimta 80. gadu beigām. 

Savulaik bijuši deviņi automobiļi, kas izvadājuši preces, tagad palikuši trīs, kas braukā pa Augšdaugavas novada viensētām un apdzīvotām vietām, kur tuvumā nav veikalu. 

Izbraukumi esot katru darbadienu, un dienā tiek apkalpoti ap 150 cilvēku. Agrāk apstājušies atsevišķās vietās, ļaudis satecējuši no apkārtnes, tagad pie katra piebrauc klāt. Tas paņemot vairāk laika, jo katram jāizstāsta par piedāvājumu, jāskaidro, ka ne vienmēr visas cenas būs tādas kā lielveikalos, kuros ik pa laikam atsevišķas preces ir zem pašizmaksas.

"Piemēram, cilvēks padzirdējis, ka kādā pilsētas lielveikalā kartupeļi ir par 23 centiem kilogramā, bet man par 45 centiem. Tad es atbildu: "Bet visos citos lielveikalos ir vismaz 49 centi kilogramā!" Bet kopumā mums cenas nav lielākas kā veikalos," stāsta V. Petkuns.

Autoveikals apkalpo seniorus

Anita un Mārtiņš Tupiņi tirdzniecībā darbojas jau kopš pagājušā gadsimta. Viņu autoveikals apkalpo Madonas un Cēsu novada viensētu ļaudis gados un pansionātu. Apgrozījums – ap 7000 eiro mēnesī. Cenas esot jūtami zemākas nekā lielveikalos, bet, salīdzinot ar mazajiem lauku veikaliem, kā nu ar kuru. Vienīgais, ar ko nevarot konkurēt, ir lielveikalu un veikalu tīklu akcijas. "Mēs neesam nevienā tīklā jeb, kā smejos, sektā. Ražotāji mums paši pieved klāt svaigu preci. Sīkumus un īpašas preces paši pa veikaliem pielasām klāt, piemēram, kāds piezvana un palūdz "domestosu", lai izmazgātu šmucspaini, citam atkal mazbērni brauc ciemos un viņiem garšojot vistas stilbiņi, cits palūdz zāles no aptiekas," stāsta A. Tupiņa.

Kādi galvenie novērojumi? Cilvēku laukos kļūst arvien mazāk. Daudzus īpašumus nopirkuši pilsētnieki, kam autoveikali nav vajadzīgi, daudzi jau nemaz nedzīvojot ikdienā uz vietas. Agrāk daudzi cilvēki preci ņēmuši uz parāda, tagad vairs ne – izskatoties, ka dzīve kļuvusi labāka. Dzērāji un citi, kas netiek galā ar savu dzīvi, neesot starp šī autoveikala klientiem. Katrs jau iepriekš zinot, cik tērēs. Parasti tie ir 20–30 eiro. Galvenās preces: maize, piens, biezpiens, krējums, olas, gaļa, konfektes. Sevišķi iemīļotos saldumus pērkot pansionātā, jo viss pārējais jau tur esot. Interesanti, ka ne viens vien senioru pāris iepērkas katrs atsevišķi.

Inešu pagasta "Gala Bitēnos" pie autoveikala sastopu trīs pircējus – 89 gadus veco Gunti Liepiņu ar kundzi un suni Džennu, kas, uz pakaļkājām nostājies, iemācījies no veikalniekiem izlūgties cepumus. G. Liepiņš iegādājas lielo "Coca-Cola" pudeli, kafiju, rupjmaizi, baltmaizi, pīrādziņus, galertu. Pēc tam kārta pienāk kundzei, kura preces sarakstījusi uz lapiņas: maltā gaļa, galda desa, biezpiens, krējums, kefīrs, sutināti kāposti, cepumi, konfektes, dzeramā soda, rozīnes, kakao, kafija, sausā kaķu barība, papīra dvielīši. Pensijas abiem pircējiem ap 400 eiro. Iepērkoties reizi nedēļā. Tuvākais veikals viņiem ir piecu kilometru attālumā Inešos. Varētu jau kaimiņiem palūgt, lai aizved uz veikalu, bet neesot vajadzības. Tāpat regulāri braucot ciemos bērni un mazbērni. Tomāti, gurķi, sīpoli izaugot savā dārzā, neesot kur likt.

Līdzīga iepirkšanās ir arī citiem Inešu pagasta senioriem, piemēram, "Salu" saimniekiem Paulim Braķim (80) ar kundzi Zinaīdu. Meita labu laiku dzīvojot Itālijā, līdz ar to vairāk pašiem par sevi jādomājot. Austris (88) un Līga (79) Pūces no "Priežkalniem" autoveikalu izmantojot jau 27 gadus. Par abiem kopā pensija 1300 eiro. Autoveikalā ik reiz atstājot ap 30 eiro, meita no pilsētas piegādājot piena produktus un citas lietas. Kungs gan kādreiz ar kādu aizbraucot uz 15 kilometrus attālajiem Vecpiebalgas veikaliem vai pat Rīgu. A. Pūce ir bijis represēts un izbaudījis Sibīrijas "jaukumus", par šo laiku dzīvi smaida vien. Abi velta sirsnīgus vārdus autoveikala saimniekiem.

Suns Dženna autoveikalā izlūdzas cepumu.
Suns Dženna autoveikalā izlūdzas cepumu.
Foto: Artis Drēziņš / Latvijas Mediji

Laukos vajag gaišumu

Zintis Bikše (60) no Madonas novada Aronas pagasta ir vēl vīrs spēka gados, kopj mežu un kopā ar kundzi audzē visu veidu dārzeņus Madonas tirgum. Iepērkas 18 kilometru attālās Madonas lielveikalos, kaut gan tuvākais veikals ir sešu kilometru attālajā Liezēres pagasta Ozolu ciemā. Uz turieni aizšaujot, ja kaut kāda sīkuma pēkšņi vakariņām pietrūkst, piemēram, majonēzes, jo lielveikalos tomēr preces esot lētākas. Kad abi aizbraucam uz veikalu Ozolos, Zintis tomēr daļēji maina viedokli – cenas līdzīgas, tomēr lielveikalos lielāka izvēle. Vēl arī lielveikalu atmosfēra: gaišums, mūzika, krāsas. Kad dienām, īpaši tumšajos, pelēkajos mēnešos, no rīta līdz vakaram raujies pa mežu un zemes darbiem, griboties no tā arī izmukt pilsētas spozmē.

Otrs Bikšēm tuvākais veikals atrodas Liezēres pagasta centrā (11 km). Tas tāpat kā veikals Ozolos pieder pasaules vicečempionu motokrosā ekipāžām Daniela un Bruno Lielbāržu ģimenei. Veikali ir "LaTS" tīklā. Veikalu vadītāja Santa Socka teic, ka alkohola tirdzniecības laika maiņa pielāgota ar veikalu darba laiku, taču finansiāli tas nekādu iespaidu nav atstājis. Pēdējos divos gados apkārtnes ļaudis arvien mazāk dodoties uz Madonu iepirkties, jo cenas kļuvušas konkurētspējīgas: tagad nākot pat tie, kas agrāk gājuši garām. Lielākā problēma tomēr – maz iedzīvotāju. Dienā iepērkoties ap pussimts pircēju. Vasarā kāt nākot vasarnieki.

Topā – kartupeļi

Gulbenes novadā katrā no 13 pagastiem ir arī kāds veikaliņš. Deviņi no tiem strādā "LaTS" tīklā, un šajos veikalos neesot jūtamas lielas izmaiņas, stājoties spēkā alkoholisko dzērienu aprites izmaiņām. Laikrakstam "Dzirkstele" "LaTS" valdes priekšsēdētājs Raimonds Okmanis uzsver, ka lauku veikali nepastāv tikai tāpēc, ka pārdod daudz alkohola. 

"Tirgus kopumā ir mainījies, pircēji mainījuši savus paradumus. Lai cik dīvaini tas arī būtu, bet ārpus pilsētām tieši kartupeļi ir pirmajā vietā pēc to pirkšanas, lai gan laukos arī audzē kartupeļus. 

Un tas nav tikai šogad, kad kartupeļu raža ir slikta. Tālāk nāk pārējie produkti: piens, olas, augļi un gaļa. Daudz pērk arī alu. Decembrī gan aiz kartupeļiem seko mandarīni," stāsta R. Okmanis. Viņš uzskata, ka darbošanās kādā tīklā veikaliem dod iespēju kļūt spēcīgākiem: "Katrs veikalnieks atsevišķi dažkārt nepaspēj pacelt galvu pāri ikdienas darbiem. Mēs, apmeklējot veikalus un tiekoties ar veikalniekiem, paceļam viņu apvārsni un palīdzam. Pašreiz tīklā neesošu mazo veikalu liktenis ir drūms, bet, protams, aizveras arī mūsu tīklā esošie veikali." Viņš ir pārliecināts, ka maziem veikaliņiem ir nākotne – tie vienmēr būs tuvāk mājām, līdz ar to, ja tie būs moderni, gaiši un sakārtoti, pircējam nebūs iemesla sēsties mašīnā un braukt iepirkties citur. Tomēr lielākā problēma esot paaudžu maiņa – daudzos uzņēmumos bērni nevēloties stāties vecāku vietā, piebilst R. Okmanis.

Bažas par jaunā gada pirmajiem trim mēnešiem

  • Par to, ka izmaiņas alkohola tirdzniecības termiņos īpaši sāpīgi ietekmēs tieši lauku veikalus, bažas iepriekš paudis Latvijas Tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Henriks Danusēvičs – alkohols ir prece, kam veikali var uzlikt lielāku piecenojumu atšķirībā no ikdienas pārtikas, tagad noteiktās darba stundās veikalam izpaliek dārgāki pirkumi un samazinās ieņēmumi. H. Danusēvičs pašlaik gan nevarot raksturot kopējo veikalu situāciju laukos, jo Ekonomikas ministrija un Pašvaldību savienība vēl nav pabeigušas pētījumus par pārtikas ķēdes noturību mazajos un vidējos uzņēmumos. Pēc datiem, ko Latvijas Tirgotāju asociācijai esot sniegušas veikalu kooperācijas, 10% tirgotāju jau esot slēguši veikalus un vēl apmēram tikpat to varētu darīt ziemā.
  • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis Jānis Lielpēteris vērtē, ka lauku tirgotājiem vislielākās bažas ir par nākamā gada pirmajiem trim mēnešiem. Trīs lietas, kas ietekmēs biznesu: minimālās algas pieaugums (no 1. janvāra minimālā alga būs 780 eiro pašreizējo 740 eiro vietā), alkohola akcīzes nodokļa pieaugums, transporta nodevu (vinješu) cenu pieaugums kravas transporta līdzekļiem. Tas viss solot preču sadārdzinājumu un apgrozījuma vai peļņas samazināšanos, kam varētu sekot arī veikalu darba laiku un darba vietu samazināšana. J. Lielpēteris uzskata – noteikti dzirdēsim par veikalu slēgšanu un arvien vairāk veikaliem, kur štatā ir tikai pārdevējs. Tas nebūšot masveidīgi, bet būšot. Tāpat negatīvu iespaidu turpinot atstāt gan demogrāfiskā situācija, gan cilvēku pārcelšanās uz darbu un dzīvi pilsētās.

Saīsina darba laiku

Alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežojumu dēļ daļa tīklu "Top", "Aibe" un "LaTS" veikalu strādā ar saīsinātu darba laiku – tā aģentūru LETA informējuši šo veikalu pārvaldnieki SIA "Latvijas neatkarīgo tirgotāju kooperācija" un SIA "Latvijas Tirgotāju savienība" pārstāvji.

Veikalu tīkla "Top" valdes locekle un mārketinga direktore Ilze Priedīte norāda, ka daļai veikalu ir mainīts darba laiks, samazinot darba stundas gan no rīta, gan vakarā.

Latvijas neatkarīgo tirgotāju kooperācijas attīstības direktors Juris Lamberts teicis: "Jau tagad aptuveni 80% mazo veikalu strādā tikai tajās stundās, kad alkoholu atļauts tirgot, jo nav izdevīgi maksāt algas pārdevējiem par to, ka veikalā nav pircēju. Jo lielāki ierobežojumi tiks veikti, jo sarežģītāka situācija būs tirgotājiem." Lamberts atzīmējis, ka alkoholisko dzērienu pārdošanas apjoms ir samazinājies par aptuveni 25%. "No vienas puses, tas ir labi, jo, iespējams, cilvēki mazāk patērē šos dzērienus, no otras puses, būtu muļķīgi dzīvot ilūzijās, ka par šādu apjomu samazinājies "dzērāju" skaits. Visdrīzāk cilvēki vienkārši veido uzkrājumus, iepērkoties lielajos veikalos, vai arī izvēlas apreibināties ar nelegālo alkoholu."

SIA "Elvi Latvija" valdes locekle Laila Vārtukapteine norādījusi, ka "Elvi" primāri ir pārtikas un pirmās nepieciešamības preču veikals, alkohola tirdzniecības ierobežojumiem kopumā nav būtiskas ietekmes uz uzņēmuma darbu. Tā kā alkoholisko dzērienu īpatsvars "Elvi" produktu klāstā ir salīdzinoši neliels, darba laika izmaiņas tieši dzērienu tirdzniecības laika dēļ nav plānotas. Rudens un ziemas periodā daļa "Elvi" veikalu reģionos gadu no gada strādā īsāku darba laiku, un šīm tirdzniecības vietām arī šogad gada tumšajā laikā būs īsāks darba laiks.

Foto: Latvijas Avīze / Latvijas Mediji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kāda aina citās vietās – Smiltenes, Valkas, Alūksnes, Aizkraukles, Bauskas, Jēkabpils novadā – lasiet rītdienas numurā.

Publikācija tapusi projektā "Sarežģītā Latvija: no valsts līdz novadam", kurā "Latvijas Avīze" sadarbojas ar laikrakstiem "Staburags", "Dzirkstele", "Zemgales Ziņas", "Bauskas Dzīve", "Alūksnes un Malienas Ziņas" un "Ziemeļlatvija".

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par publikāciju saturu atbild "Latvijas Avīze".

