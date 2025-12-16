Kamēr influencere un uzņēmēja Kristīne Dzenīte raidījumā “Ģimene burkā” devusies ceļojumā uz Maroku, viņas ģimenes ikdienas centrā nonāk kāds īpašs uzdevums, kas izvilkts no ģimenes "vēlmju burkas" — organizēt tēva un dēlu dienu. Tēvs Agris ar saviem trim dēliem izvēlējās doties uz izklaides centru, lai kopīgi pavadītu laiku, ko viņi vienmēr novērtē kā ārkārtīgi svarīgu un vērtīgu.
Agris neslēpj, ka kopš bērnu nākšanas pasaulē viņa dzīve piedzīvojusi krasas pārmaiņas. Viņš ar humoru atzīst, ka laba tēva loma prasa ievērojamus resursus: gan laiku un enerģiju, gan finansiālu ieguldījumu. Tomēr viņš uzsver, ka tieši dēli viņam dāvājuši dziļu un līdz šim neizjustu atbildības sajūtu. Viņa mērķis ir palikt mūžam jauneklīgam tēvam, kurš allaž ir klātesošs, gatavs aktīvi piedalīties viņu dzīvē un sniegt dēliem pašu labāko.
Atklātā sarunā Agris stāsta par grūtsirdību, vērojot brāļu domstarpības un strīdus: "Man kā trīs dēlu tēvam ir grūti skatīties, kā viņi cīnās viens ar otru. Bet tajā pašā laikā — viņi ļoti mīl viens otru." Viņš pats audzis kā vienīgais bērns, klusā un mierpilnā vidē. Šī pieredze liek viņam laiku pa laikam justies nedaudz vainīgam, ka dēliem jākonkurē par vecāku uzmanību, taču viņš aktīvi cenšas katram veltīt individuālu laiku.
Agris dalās ļoti personīgā un sāpīgā detaļā — viņa paša tēvs traģiski gāja bojā vēl pirms viņa dzimšanas. Šis notikums atstājis neizdzēšamu nospiedumu viņa dzīvē. Viņš atklāj: "Mans stāsts par tēvu ir tāds, ka es viņu dzīvē neesmu redzējis. Es tēvu esmu redzējis tikai bildēs, un zinu to, ko stāstījusi mamma un vecvecāki."
Tieši šis tukšums viņa bērnībā kalpo par spēcīgu motivāciju būt īpaši iesaistītam tēvam saviem dēliem. Agris apzināti cenšas viņiem sniegt visu to, kas viņam pašam tika liegts — tēva klātbūtni, atbalstu un kopīgus brīžus. Viņš atklāj savu sirds dziļumu: "Tāpēc ka man nebija tēva, man dēliem gribas iedot kaut ko tādu foršu, kas ir jāizrok no kaut kurienes, jo man tādas pieredzes nebija," sirsnīgi rezumē Agris.
