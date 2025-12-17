Velsas princese Keita Midltone devusies iepriekš neizziņotā vizītē piemiņas dārzā, kas vāc ziedojumus vēža labdarības organizācijai. Viņa atstāja tajā ļoti personisku vēstījumu tiem, kuri saskārušies ar vēzi, vēsta medijs "Mirror".
43 gadus vecā Midltone, kura pērn pēc vēža diagnozes saņēma ķīmijterapijas ārstēšanu, apmeklēja "Ever After" dārzu Čelsijā, kas finansiāli atbalsta Karalisko Marsdenas vēža labdarības organizāciju.
Keita ārstējās tieši Karaliskās Marsdenas slimnīcā, un pēc tās apmeklējuma šī gada sākumā, viņa paziņoja, ka slimība šobrīd rimstas. Par princeses vizīti dārzā sabiedrība uzzināja vien tad, kad Velsas prinča un princeses oficiālajos sociālo mediju kontos tika publicēts video no viņas vizītes.
Londonas centrālajā dārzā atrodas 30 000 izgaismotu baltu rožu. Apmeklētāji aicināti ziedot un veltīt rozi kādam sev mīļam cilvēkam. Kopš dārza izveides 2019. gadā Karaliskās Marsdenas vēža labdarības organizācijai saziedoti 1,6 miljoni sterliņu mārciņu jeb vairāk nekā 1,8 miljoni eiro.
Vizītes laikā Keita nolika rozi un aprunājās ar dažiem brīvprātīgajiem. Vēlāk tika atklāta arī piezīme, ko princese bija ievietojusi zālē pie rozēm, rakstot:
"Mīlestības pilnā piemiņā visiem tiem, kuri zaudējuši dzīvību vēža dēļ – C."
Garākā ierakstā sociālajos medijos, kas tika publicēts līdzās video no apmeklējuma, viņa rakstīja: "Paldies ikvienam, kurš ir devis ieguldījumu "Ever After" dārzā, kas vāc ļoti svarīgus līdzekļus Karaliskās Marsdenas vēža labdarības organizācijas labā.
Katrs zieds, katra gaisma ir kopā turēta atmiņa — kopīgas mīlestības, piemiņas un cerības starojums."
Keita pakāpeniski atgriežas pie pilna apjoma karaliskajiem pienākumiem pēc ārstēšanās pagājušā gadā. Jūlijā viņa atklāti runāja par izjusto spiedienu slimības un tās ārstēšanas laikā saglabāt "drosmīgu seju", uzsverot, ka
sabiedrība bieži sagaida, ka cilvēks uzreiz jutīsies labi, lai gan tā nevar būt.
Princese norādīja, ka "ļoti biedējošā pieredze" nebeidzas ar ārstēšanās beigām, jo pacientiem nepieciešams laiks, lai atrastu savu "jauno normālo" ikdienu.
Šie dziļi personiskie vārdi izskanēja tad, kad Keita tikās ar citiem pacientiem Kolčesteras slimnīcas vēža centrā, palīdzot stādīt rozes dārzā, kas paredzēts pacientu mierpilnas atmosfēras radīšanai.
Viņa vairākkārt uzsvēra, cik svarīgi ir, lai pacienti un viņu ģimenes slimības laikā spētu saņemt atbalstu, kas nereti ir grūti pieejams. Sarunās ar pacientiem un brīvprātīgajiem princese sacīja:
"Pēc ārstēšanas beigām ir posms, kad visi sagaida, ka tu būsi vesels un varēsi doties tālāk, taču tā nemaz nav."
Keita piebilda: "Ārstēšanas laikā tu taisi drosmīgu seju, saglabā stoicismu. Kad ārstēšana beigusies, šķiet — viss, varu atgriezties normālā dzīvē. Taču patiesībā posms pēc tam ir ļoti sarežģīts. Tu vairs neesi pastāvīgā ārstu uzraudzībā, bet arī nespēj pilnvērtīgi funkcionēt mājās kā agrāk. Un kāds, kurš palīdz šo posmu izskaidrot, parādīt un izvadīt tam cauri, ir patiešām ļoti vērtīgs."
