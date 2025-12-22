Ziema daudziem cilvēkiem var būt izaicinošs periods garīgajai veselībai. Īss dienasgaismas periods, auksts laiks, samazināta fiziskā aktivitāte un ilgāks laiks telpās var veicināt nomāktību, nogurumu, trauksmi un motivācijas trūkumu.
Daļai cilvēku šīs izmaiņas var pāraugt sezonālās garastāvokļa svārstībās vai pat sezonālos afektīvos traucējumos. Labā ziņa – ar apzinātiem ieradumiem un savlaicīgu profilaksi ir iespējams saglabāt emocionālo līdzsvaru arī ziemas mēnešos.
Kāpēc ziema ietekmē garīgo veselību
Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc ziemā pasliktinās pašsajūta, ir samazināts dabīgais apgaismojums. Saules gaisma palīdz regulēt organisma bioloģisko pulksteni un veicina serotonīna – labsajūtas hormona – veidošanos. Samazinoties dienasgaismai, serotonīna līmenis var kristies, bet melatonīna izdale palielināties, izraisot miegainību, miega traucējumus un nomāktu garastāvokli.
Svarīga loma ir arī sociālajiem faktoriem. Ziema bieži ierobežo aktivitātes ārpus telpām un saziņu klātienē, palielinot izolētības sajūtu. Kopā ar gada noslēguma stresu, darba slodzi un svētku gaidām tas var negatīvi ietekmēt emocionālo noturību.
Ikdienas struktūra un fiziskās aktivitātes
Rutīna ir spēcīgs instruments garīgās veselības uzturēšanā. Regulārs miega režīms – iešana gulēt un celšanās vienā un tai pašā laikā – palīdz stabilizēt diennakts ritmu un uzlabot miega kvalitāti. Pat tumšos rītos skaidra dienas struktūra sniedz drošības un kontroles sajūtu.
Ne mazāk svarīga ir fiziskā aktivitāte. Regulāra kustība veicina endorfīnu izdalīšanos, samazina stresa hormonus un uzlabo noskaņojumu. Nav nepieciešami intensīvi treniņi – pietiek ar ikdienas pastaigām, stiepšanās vingrinājumiem, jogu vai mājas treniņiem. Ja iespējams, ieteicams kustēties ārā dienasgaismā, apvienojot fiziskās aktivitātes ar gaismas iedarbību.
Saprātīga uztura bagātinātāju un vitamīnu lietošana
Ziemas laikā uztura bagātinātāji un vitamīni var sniegt papildu atbalstu garīgajai veselībai, īpaši, ja uzturā trūkst noteiktu vielu vai ir ierobežota saules gaisma. Viens no nozīmīgākajiem vitamīniem ir D vitamīns, kas palīdz regulēt garastāvokli un stiprina imunitāti. Zems D vitamīna līmenis bieži tiek saistīts ar nomāktību.
B grupas vitamīni, īpaši B6, B9 (folāts) un B12, atbalsta nervu sistēmas darbību un palīdz mazināt nogurumu un aizkaitināmību. Magnijs var palīdzēt stresa mazināšanā un miega kvalitātes uzlabošanā, savukārt omega-3 taukskābju uztura bagātinātāji veicina emocionālo līdzsvaru, atgādina interneta aptieka Famisano.
Dažkārt stresa pārvarēšanai tiek izmantoti arī augu valsts preparāti, piemēram, rodiola jeb zeltsakne. Tomēr uztura bagātinātāji neaizstāj veselīgus ikdienas ieradumus, un pirms to lietošanas ieteicams konsultēties ar veselības aprūpes speciālistu.
Kā uzturs palīdz mentālajai veselībai
Uzturs tieši ietekmē pašsajūtu. Sabalansēta ēdienkarte atbalsta smadzeņu darbību, hormonu līdzsvaru un enerģijas līmeni. Ieteicams dot priekšroku pilnvērtīgiem produktiem – dārzeņiem, augļiem, pilngraudiem, veselīgajiem taukiem un kvalitatīvām olbaltumvielām. Omega-3 taukskābes, kas atrodamas treknajās zivīs, riekstos un sēklās, ir īpaši svarīgas smadzeņu veselībai un emocionālajam līdzsvaram.
Vēlams ierobežot cukura un ļoti pārstrādātu produktu lietošanu, jo tie var veicināt enerģijas svārstības un garastāvokļa kritumus. Regulāras maltītes palīdz uzturēt stabilu cukura līmeni asinīs, kas ir cieši saistīts ar emocionālo stabilitāti.
Sabiedriskums un rūpes par emocionālo labsajūtu
Sociālais kontakts ziemā ir īpaši svarīgs. Pat īsas sarunas vai tikšanās, tostarp tiešsaistē, palīdz mazināt vientulības sajūtu. Atklātas sarunas par emocijām palīdz normalizēt sezonālās noskaņojuma izmaiņas.
Tādas prakses kā apzinātība, meditācija, dienasgrāmatas rakstīšana vai elpošanas vingrinājumi var palīdzēt mazināt trauksmi un uzlabot emocionālo pašizziņu. Ja nomākts garastāvoklis saglabājas ilgstoši, traucē ikdienai vai pastiprinās, profesionālas palīdzības meklēšana ir svarīgs un atbildīgs solis.
Garīgās veselības saglabāšana ziemā prasa visaptverošu pieeju. Ievērojot dienas režīmu, saglabājot fizisko aktivitāti, rūpējoties par gaismas pieejamību, sabalansētu uzturu un pārdomātu vitamīnu lietošanu, iespējams stiprināt emocionālo noturību. Ziema nav obligāti jāuztver kā grūts periods – tā var kļūt par laiku, kad pievērsties sev, rūpēm par labsajūtu un iekšējam līdzsvaram!
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu