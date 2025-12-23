Decembra otrās dekādes vidējā gaisa temperatūra Latvijā sasniedza trīs grādus, kas ir četri grādi virs normas, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija.
Zemākā gaisa temperatūra bija -7,7 grādi 13. decembrī Alūksnē, savukārt maksimālā temperatūra mēneša vidū bija +9,4 grādi 11. decembrī Daugavpilī. Vidējais nokrišņu daudzums decembra otrajā dekādē bija 16,2 milimetri jeb 96% no normas. Visvairāk nokrišņu – 30,5 milimetri – bija Ainažos, bet vismazāk lija un sniga Daugavpilī, kur reģistrēti 9,4 milimetri nokrišņu.
Šajā nedēļā Latvijā kļūs vēsāks, taču aukstums nebūs noturīgs un arī ievērojama sniega sega neveidosies, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Nedēļas pirmajā pusē Latvijā no ziemeļaustrumiem ieplūdīs aukstāka gaisa masa, un pāris dienu gaidāms sals, austrumu rajonos diennakts tumšajā laikā termometra stabiņam noslīdot līdz pat -8…-10 grādu atzīmei, taču šāda gaisa temperatūra nebūs noturīga. Laikam saglabājoties pārsvarā sausam, neveidosies ievērojama sniega kārta.
Otrdiena izcelsies ar manāmi zemāku gaisa temperatūru nekā līdz šim – minimālā gaisa temperatūra naktī un maksimālā dienā Latvijas rietumos būs +1…-4 grādu robežās, taču austrumos būs vēl par dažiem grādiem vēsāk – -5…-10 grādi. Trešdien diena un arī Ziemassvētku vakars aizritēs ar mierīgiem laika apstākļiem – laiks būs mākoņains, bet bez nokrišņiem. Tomēr arī valsts rietumos gaiss kļūs aukstāks – minimālā gaisa temperatūra naktī visā valstī būs -3…-8 grādi, turpretim dienā būs -2…+3 grādi.
Ziemassvētku dienās nokrišņi Latvijā nav gaidāmi, tomēr debesis lielākoties aizklās mākoņi. Vēl naktī uz 25. decembri daudzviet termometra stabiņš noslīdēs zem nulles, taču pēc tam, Latvijas teritorijā ieplūstot siltākai gaisa masai, temperatūra atkal paaugstināsies un pārsvarā saglabāsies 0…+5 grādu robežās, liecina LVĢMC prognoze.
