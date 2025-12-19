Latvijas hokeja izlases galvenajam trenerim Harijam Vītoliņam ar palīgiem līdz gadumijai jāpieņem atbildīgs lēmums – jānosauc komandas sastāvs Milānas-Kortīnas olimpiskajām spēlēm. 

Vītoliņš "Latvijas Avīzei" teic, ka lielos vilcienos skaidrība viņiem esot, tomēr galīgā izvēle tikšot veikta pēc Ziemassvētkiem, kad treneri ieplānojuši vēl vienu reizi sazināties savā starpā.

Traumu faktors

Olimpiskajām spēlēm katra valstsvienība varēs pieteikt 25 hokejistus – trīs vārtsargus un 22 laukuma spēlētājus. Lai uzkurinātu publikas interesi, 12 dalībnieces savus pirmos sešus olimpiešus nosauca jau vasarā. Latvijas gadījumā tie bija visi mūsējie Nacionālajā hokeja līgā (NHL) – vārtsargi Artūrs Šilovs un Elvis Merzļikins, aizsargs Uvis Balinskis, uzbrucēji Rodrigo Ābols, Zemgus Girgensons un Teodors Bļugers. Pārējie 19 jāizziņo līdz decembra beigām, tātad gandrīz pusotru mēnesi pirms paša turnīra. Treneriem tās ir papildu galvassāpes, jo hokejs kā ātrākā komandu sporta spēle pasaulē ir paaugstināta traumu riska sporta veids. Tieši tāpēc ir atruna, ja kāds no nosauktajiem gūst savainojumu, kura dēļ olimpiāde iet secen, viņu var aizstāt no paplašinātā kandidātu saraksta, kurā ir vairāk nekā 40 uzvārdu. "Protams, labi, ka ir tāds paplašinātais saraksts, taču man noteikti būtu vieglāk un komandai labāk, ja sastāvu varētu nosaukt pirms pašas olimpiādes, kā tas bijis iepriekšējās reizēs. Pusotrs mēnesis ir pietiekami ilgs laiks, kurā var notikt kas neparedzēts, taču tādi ir noteikumi," atzīst Vītoliņš. "Skaidrs, ka šobrīd mums jau ir kaut kāda skaidrība par sastāvu, taču arī tagad gaidīsim līdz pēdējam, jo līdz gadumijai vēl ir divas nedēļas un puišiem vismaz pa četrām vai vairāk spēlēm savos klubos. Galvenais, lai puišiem nav traumu," turpina treneris, norādot, ka uz Milānu plāns ir vest trīs vārtsargus, astoņus aizsargus un 14 uzbrucējus.

