Latvijas ekonomika pakāpeniski atkopjas, tomēr tās attīstības temps joprojām ir nepietiekams, lai sasniegtu ilgtermiņa izaugsmes mērķus. Tā, raksturojot pašreizējo situāciju, sarunā ar 360TV Ziņām norādīja Latvijas Bankas vadība.
Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks ekonomikas stāvokli raksturoja ar piesardzīgu optimismu, sakot: “Pacients sāk kustēties un atkopties, un parādās zināmas možuma pazīmes.” Viņš gan piebilda, ka līdz straujam izrāvienam vēl ir tālu. Vienlaikus Latvijā individuālais patēriņš uz vienu iedzīvotāju ir zemākais Eiropas Savienībā, bet inflācijas spiediens saglabājas. To daļēji veicina arī algu pieaugums.
Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste uzsvēra, ka algu kāpums pats par sevi nav problēma, tomēr risks rodas, ja tas apsteidz produktivitāti: “Algu pieaugums ir laba lieta. Tas, kas rada problēmas, ir, ja algas sāk augt straujāk nekā darba ražīgums. Un to mēs šobrīd redzam.”
Sabiedrība šodien tika iepazīstināta ar aktualizētām ekonomikas prognozēm – palielināta gan iekšzemes kopprodukta izaugsmes, gan inflācijas prognoze. Vienlaikus valsts ievērojami palielina aizsardzības izdevumus, kas palielina arī budžeta deficītu. Lai gan drošības stiprināšanu atlikt nav iespējams, arī deficīta ilgtspēja būs jārisina, pretējā gadījumā problēmas tikai pieaugs.
Rutkaste brīdināja, ka šobrīd aizsardzības izdevumi tiek ieplānoti, bet citās jomās trūkst optimizācijas: “Pienāks brīdis, kad Eiropas noteikumi neļaus veidot šo lielo deficītu, un, ja mēs nebūsim sagatavojušies, mums būs ļoti grūti.”
Latvijas Banka norāda, ka ekonomikas izaugsme notiek pārāk lēni, un valsts nonākusi situācijā, kurā nepieciešamas strukturālas pārmaiņas – jaunas pieejas, investīcijas un inovācijas, lai palielinātu tautsaimniecības veiktspēju un mūsu konkurētspēju starptautiskā mērogā.
Kazāks atzina, ka progress šajā jomā ir nepietiekams: “Tas notiek par lēnu.” Viņš norādīja, ka stratēģiju netrūkst, taču to īstenošana bieži apstājas pusceļā: “Stratēģijas sarakstītas tā, ka čum un mudž, bet tās stratēģijas līdz galam īstenotas netiek.” Kazāks 360TV Ziņām uzsvēra, ka nepieciešamie lēmumi var būt sarežģīti: “Diemžēl tie jautājumi daudzos gadījumos būs sarežģīti, varbūt pat sāpīgi, bet tas ir nepieciešams.”
Par iespējām palielināt darba ražīgumu runāja arī Rutkaste, uzsverot investīciju nozīmi: “Ražīgumu var palielināt, uzņēmējiem vairāk investējot, modernizējot ražošanu, efektivizējot ražošanu vai arī mainot ražošanas struktūru, sākot ražot tādas preces, ko tu objektīvi vari pārdot dārgāk.”
Centrālā banka aicina valdību nebaidīties no riskiem un pieļaut arī kļūdas. Kazāks ekonomikas attīstību salīdzināja ar mācību procesu: “Nebaidāmies kļūdīties. Manuprāt, ar ekonomikas izaugsmi un inovācijām ir tāpat kā skolā – būs reizēm labākas, reizēm sliktākas atzīmes, bet saprotot, ko darām nepareizi vai pareizi, tas palīdz virzīties uz priekšu.”
Latvijas Bankā uzsver, ka turpmāko tautsaimniecības izaugsmi noteiks investīcijas, mazāks publiskais sektors un eksporta pieaugums.
