19. decembrī mūžībā aizsaukts fotogrāfs Valts Kleins, informē fotogrāfa ģimene.
Valts Kleins ir dzimis 1960. gada 31. oktobrī Liepājā. 20. gadsimta 80. un 90. gados viņš kļuva pazīstams kā sociāli ievirzītas dokumentālās fotogrāfijas autors, savukārt 90. gadu otrajā pusē ierindojās starp pieprasītākajiem reklāmas fotogrāfiem.
Kleins publicējis fotogrāfijai veltītas recenzijas un izstāžu apskatus žurnālos "Māksla" un "Fotokvartāls", kā arī sarīkojis vairāk nekā 40 personālizstādes Latvijā un ārvalstīs.
