EP trešdien, 17. decembrī, apstiprināts likums par Krievijas dabasgāzes importa pakāpenisku pārtraukšanu un gatavošanos naftas importa pārtraukšanai.
Jaunā regula stāsies spēkā 2026. gada sākumā, un tā aizliegs ES dalībvalstīm importēt no Krievijas sašķidrināto dabasgāzi, savukārt līdz 2027. gada 30. septembrim pakāpeniski būs jāpārtrauc gāzes imports arī pa cauruļvadiem. EP deputātu vairākums uzskata, ka tirgus šai situācijai ir gatavs, par jauno regulu nobalsojuši 500, pret bijuši 120 un atturējušies 32 deputāti.
Jaunajā regulā ir arī noteikti soda mēri, ko dalībvalstis piemēros uzņēmumiem pārkāpumu gadījumā. EP uzskata, ka šis lēmums ES turpmāk pasargās no situācijām, kurās Krievija enerģijas piegādes izmanto kā ieroci. Lai novērstu noteikumu nepilnības un apiešanas risku, uzņēmumiem pirms gāzes importa vai uzglabāšanas būs pienākums sniegt muitas dienestiem stingrākus un detalizētākus pierādījumus par gāzes ražotājvalsti. EP deputāti ir arī pieprasījuši pilnībā aizliegt naftas importu no Krievijas, un Eiropas Komisija paudusi apņemšanos 2026. gada sākumā nākt klajā ar attiecīgu tiesību aktu.
"Šodienas balsojums raida skaidru un spēcīgu signālu: Eiropa vairs nekad nebūs atkarīga no Krievijas gāzes. Tas ir nozīmīgs sasniegums ES un vēsturisks pagrieziena punkts Eiropas enerģētikas politikā. Mēs esam pastiprinājuši Eiropas Komisijas sākotnējo priekšlikumu, norādot ceļu uz naftas un tās produktu aizliegumu, pārtraucot ilgtermiņa līgumus ātrāk, nekā sākotnēji ierosināts, un paredzot sodu par noteikumu neievērošanu," pēc pieņemtā lēmuma teica EP deputāte no Latvijas Inese Vaidere, kura par šo likumprojektu bija viena no ziņotājām Starptautiskās tirdzniecības komitejā.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Rīgā.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
