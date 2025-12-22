14. decembrī notika šova "X Faktors" sestās sezonas fināls, kur par uzvarētāju atzīts Jurģis Namejs Zvejnieks no Reiņa Sējāna komandas, iegūstot galveno balvu — 10 000 eiro un reklāmas raidlaiku radio "Star FM" ēterā 25 000 eiro vērtībā. Kāds bija uzvarētāja pārsvars?
"X Faktors" finālā tikās Jurģis Namejs Zvejnieks, Dagmāra Laicāne un Lotte Eglīte. Kad visi izpildītāji uz skatuves bija kāpuši ar diviem priekšnesumiem — individuālo dziesmu un kopā ar slavenību izpildīto skaņdarbu — telefonbalsojums uz laiku tika apturēts.
Apkopojot rezultātus, trešajā vietā ar 4449 balsīm palika Dagmāra Laicāne, bet ceļazīmes uz superfinālu ieguva Lotte Eglīte ar 5003 balsīm un Jurģis Namejs Zvejnieks ar 9884 balsīm.
Atsākoties šova noslēdzošajai kārtai, skatītājiem bija iespēja turpināt balsot par savu favorītu. Un pēc superfināla dziesmu izpildīšanas
ar pārliecinošu pārsvaru uzvarēja Jurģis Namejs Zvejnieks, saņemot 14406 balsis, iepretim Lottes Eglītes 6447 balsīm.
Daļa no šova "X faktors" tiešraižu biļešu ieņēmumiem ziedoti labdarības akcijai "Eņģeļi pār Latviju", sastādot summu — 7000 eiro. Akcijai novirzīti arī šova fināla telefona balsojuma laikā visi gūtie līdzekļi — 32232,96 eiro.
