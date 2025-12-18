Rīgas apgabaltiesa bijušo Saeimas deputātu un Latvijas Krājbankas vadītāju Mārtiņu Bondaru un viņa sievu Ievu Bondari ir atzinusi par vainīgiem dokumentu viltošanā, katram nosakot 22 200 eiro naudas sodu.
Spriedums gan vēl nav stājies spēkā, un to var pārsūdzēt kasācijas kārtībā. Prokurors debatēs lūdza tiesu katram no apsūdzētajiem piespriest naudas sodu 50 minimālo mēnešalgu apmērā jeb 37 000 eiro. Iepriekš pirmās instances tiesa abus apsūdzētos attaisnoja. Par attaisnojošu spriedumu tika saņemts prokurora protests. Prokuratūras ieskatā Bondars, viņa sieva un nu jau mūžībā aizgājusī zvērināta notāre Līga Eglīte mantkārīgā nolūkā personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās viltoja un izmantoja viltotu dokumentu, radot būtisku kaitējumu likvidējamās Latvijas Krājbankas ar likumu aizsargātajām interesēm.
Krimināllieta saistīta ar lietu par Bondara līgumu ar sievu, kas garantēja ģimenes mājas neatņemšanu lietā par zaudējumu nodarīšanu viņa savulaik vadītajai Latvijas Krājbankai. Bondars iepriekš paudis nostāju, ka nav vainīgs, neko nepareizi nav izdarījis un likumu neesot pārkāpis.
