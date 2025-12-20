Ukrainas Drošības dienesta (SBU) Speciālo operāciju centra "Alfa" tāldarbības droni iznīcinājuši divas Krievijas kara lidmašīnas Su-27 Belbekas lidlaukā okupētajā Krimas pussalā, ziņo SBU preses dienests.
Kā ziņo SBU, viena no lidmašīnām ar ielādētu munīciju atradās uz manevrēšanas ceļa un bija gatava kaujas lidojumam. Tā ir iznīcināta. Abu lidmašīnu vērtība ir aptuveni 70 miljoni dolāru.
Turklāt tika apstiprināts, ka trāpīts arī dispečeru tornim, kas varētu apgrūtināt lidlauka lidojumu organizēšanu un kontroli.
Šis ir otrais veiksmīgais SBU uzbrukums Belbekas lidlaukam pēdējo dienu laikā.
SBU dronu triecienā naktī uz ceturtdienu Belbekas lidlaukam tika iznīcināta vai bojāta krievu kara tehnika simtiem miljonu ASV dolāru vērtībā.
Ukraiņu droni trāpīja diviem tālas darbības radaru kompleksiem "Nebo-SVU", radaram 92N6, kas ir zeme-gaiss raķešu sistēmas S-400 sastāvdaļa, raķešu sistēmai "Pancirj-S2" un iznīcinātājam MiG-31.
SBU norādīja, ka triecieni galvenajiem militārajiem lidlaukiem un ienaidnieka lidmašīnu un pretgaisa aizsardzības sistēmu iznīcināšana uz laiku okupētajā Krimā ievērojami samazina tās militāro potenciālu reģionā.
Krievija uzbrukusi Ukrainai ar trim ballistiskajām raķetēm un 51 dronu
Naktī uz sestdienu Krievijas spēki uzbrukuši Ukrainai ar trim ballistiskajām raķetēm "Iskander-M" un 51 bezpilota lidaparātu, paziņoja Ukrainas gaisa spēki.
Pretgaisa aizsardzības spēki notrieca 31 ienaidnieka dronu.
No palaistajiem droniem aptuveni 30 bija trieciendroni "Shahed".
Reģistrēti ballistisko raķešu un 20 dronu trāpījumi 15 vietās.
Krievijas ballistisko raķešu triecienā Ukrainas Odesas apgabalā piektdien tika nogalināti astoņi un ievainoti 27 cilvēki.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
