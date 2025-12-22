Gatavojoties ziemas saulgriežiem, šova "Ģimene burkā" dalībnieks Uģis Kuģis kopā ar tuviniekiem izvēlējies laiku veltīt nesavtīgam mērķim. Viņi devās uz labdarības organizācijas "Dzīvības ēdiens" virtuvi, lai palīdzētu pabarot tos, kuri nonākuši grūtībās.
Šī iniciatīva Uģim ir svarīga ne vien svētku sajūtas radīšanai, bet arī kā audzinošs moments bērniem. Caur šo pieredzi viņš vēlas atvasēm praktiski nodemonstrēt vēdisko vērtību sistēmu un likt saprast, ka pārticība nav pašsaprotama visās mājsaimniecībās. Pēc viņa domām, ar laipnām frāzēm vien nepietiek – ir jāseko reālai rīcībai: "Lai apkārt templim nevienam nevajadzētu ciest badu! Tāpēc mēs iesim pabarot trūcīgos cilvēkus."
Gatavošanās process sākās jau agrā rītausmā, kad Linda pulksten 6.00 ķērās pie darba, lai visiem sarūpētu svētku gardumus. Viņa bija īpaši parūpējusies par mājās ceptām piparkūkām, ko pievienot maltītēm. Uģis norāda, ka šāda līdzdalība palīdz dēliem labāk izprast produktu patieso nozīmi un to, ka pārtika neuzrodas pati no sevis: "Agrāk bija grūti izstāstīt, ka tā ir vērtība, jo viņam likās, ka ēdiens pats ledusskapī parādās - tētim vienkārši jāaiziet uz veikalu ar maisiņiem, visu tur jāsaliek un jāatnāk mājās."
Vērojot cilvēkus, kas ieradušies pēc palīdzības, Tamals bijis acīmredzami pārsteigts par to, cik strauji tiek iztukšoti katli un piepildīti apmeklētāju līdzpaņemtie trauki. Saskaņā ar tempļa tradīcijām, piedāvātais uzturs ir specifisks – tajā netiek izmantota gaļa, olas, kā arī sīpoli vai ķiploki. Visas nepieciešamās izejvielas centram nodrošina atbalstītāji, saņemot produktus kā ziedojumus no dažādiem uzņēmumiem un tirgotājiem.
