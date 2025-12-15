Svētdien, 14. decembra vakarā, trešajā adventē, mūžībā devies ilggadējais latviešu šlāgermūzikas grupas "Zeļļi" dalībnieks un saksofonists Aigars Čudars. Par mūziķa nāvi sociālajos tīklos paziņojis viņa dēls Jānis Čudars.
"Ar dziļākajām bēdām sirdī paziņoju, ka Aigars Čudars devies mūžībā 14. decembra vakarā, trešajā adventē. Ir grūti atrast pareizos vārdus šai situācijai. Un tā jau ir – īsto vārdu nav," raksta Jānis Čudars. Viņš arī atklāj, ka pēdējais dzīves posms tēvam bijis īpaši smags: "Tēvam šis pēdējais mēnesis bija ļoti smags, un beidzot viņš ir mierā. Viņš līdz savai pēdējai stundai bija mīlēts dēls, brālis, tēvs, vīrs, draugs un skolotājs."
Atvadīšanās no Aigara Čudara notiks sestdien, 20. decembrī, plkst. 11.00 Rīgas krematorijā.
Grupa "Zeļļi" dibināta 1978. gadā Ozolmuižā un tiek uzskatīta par vienu no šī žanra pionieriem Latvijā.
