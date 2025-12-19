Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs informē, ka naktī uz 18. decembri Ukrainas spēki veikuši virkni precīzu triecienu Krievijas okupācijas spēku militārajiem objektiem pagaidu okupētajās Ukrainas teritorijās, lai mazinātu agresora uzbrukuma spējas.
Kā norāda Ģenerālštābs, pagaidu okupētajā Krimā, Gvardijskes rajonā, fiksēts trāpījums radiolokācijas stacijai 55Ž6 "Ņebo-U". Savukārt Zaporižjas apgabala pagaidu okupētajā teritorijā pie Primorskas veikts trieciens degvielas un smērvielu noliktavai, kas pieder Krievijas 76. desanta—trieciena divīzijas apakšvienībai. Nodīto zaudējumu apmērs vēl tiek precizēts.
Tāpat Ukrainas spēki iznīcinājuši bezpilota lidaparātu uzglabāšanas noliktavu Makejevkā
un veikuši triecienu Krievijas okupantu dzīvā spēka koncentrācijas vietai Doneckā, kur atradās 114. atsevišķās motorizēto strēlnieku brigādes vienības. Informācija par pretinieka zaudējumiem tiek precizēta.
Ģenerālštābs arī precizējis 14. decembrī Belgorodas apgabala Raevkas apkārtnē veiktā trieciena rezultātus — apstiprināts, ka 15. atsevišķās artilērijas izlūkošanas brigādes "Melnais mežs" karavīri iznīcinājuši divas pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmas S-400 palaišanas iekārtas kopā ar munīciju.
Ukrainas Aizsardzības spēki uzsver, ka turpinās veikt pasākumus, lai grautu okupantu militāri ekonomisko potenciālu un piespiestu Krieviju izbeigt bruņoto agresiju pret Ukrainu.
