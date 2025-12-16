17. decembrī Nacionālajā teātrī skatītājiem pirmoreiz atvērs "Pastkartes Ziemassvētkos" – pēc ilgāka pārtraukuma Nacionālais teātris atjauno Ziemassvētku koncerta tradīciju. Koncertuzvedums teātra repertuārā būs līdz 4. janvārim. Tā veidotāji vēlas atgādināt skatītājiem par kādu senu tradīciju – pastkartīšu un vēstuļu sūtīšanu. Par to un visdažādākajām izjūtām svētkos arī šī saruna ar koncerta režisori Paulu Pļavnieci.

Jaunā režisore Paula Pļavniece iestudējusi izrādes kā neatkarīgajos teātros, tā arī vairākos valsts teātros – Čehovā, Dailē, Daugavpilī un arī Nacionālajā teātrī. 2021. gadā pievienojusies trupai "Kvadrifrons", kura šobrīd atrodas ilgstošā rezidencē Rīgas cirkā. Paulu Pļavnieci raksturo visplašākā interešu amplitūda – no izrādēm bērniem līdz "Vecmāmiņu valstij" un Viktora Arāja tiesas prāvai "Nebiju, nezinu, neatceros" "Kvadrifronā".

Pēc "Garderobistiem" Aktieru zālē, "Mēs, Sālsvārnas salas vasarniekiem" Lielajā zālē, nu "Pastkartes Ziemassvētkos" būs Paulas Pļavnieces trešais iestudējums Nacionālajā teātrī un otrais tā Lielajā zālē.

Paula, nupat novembrī "Spēlmaņu naktī" jūsu iestudētā izrāde Nacionālajā teātrī "Mēs, Sālsvārnas salas vasarnieki" izpelnījās bērnu un jauniešu žūrijas balvu. Bet profesionālā žūrija par labāko izrādi bērniem un jauniešiem tomēr atzina iestudējumu "Dullais Dauka" turpat Nacionālajā teātrī Jurģa Lūša režijā.

P. Pļavniece: Es par to pat nedomāju. Liels prieks, ka tevi apbalvo bērni, jo izrādes veidojam tieši viņiem, un, ja viņi novērtē, tas iepriecina. Galu galā, izrāde ir gara, un, ja uzmanība nenoplok, mazos skatītājus uzvedums aizrauj, tas patiešām ir labi. Tāpēc bērnu žūrijas balva mani vienmēr ļoti iepriecina. Jau krietnu laiku, iestudējot izrādes bērniem, es šai lietai pieeju gandrīz no tāda psihoanalītiska viedokļa. Man svarīgi, lai izrāde trāpītu konkrētai vecuma grupai gan tematiski, gan saturiski, gan arī vizuālā ziņā.

