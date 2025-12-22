Par 2025. gada Eiropas cilvēku Latvijā sabiedrības balsojumā atzīts Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss.
Balsojuma noslēdzošajā kārtā par titulu sacentās arī biedrības "Centrs Marta" valdes locekle un direktore Iluta Lāce, kā arī kora "Kamēr…" mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Jurģis Cābulis.
Cipruss nominācijai tika izvirzīts par ieguldījumu Eiropas čempionāta "EuroBasket 2025" rīkošanas nodrošināšanā Latvijā,
kā arī par Eiropas basketbola līdzjutēju piesaisti valstij.
Savukārt Lāce kandidēja par ilggadēju darbu vardarbības novēršanas jomā un profesionālu līdzdalību sabiedriskajās diskusijās, skaidrojot dzimumu līdztiesības jautājumus.
Cābulis tika nominēts, izceļot kora "Kamēr…" panākumus Eiropas koru konkursos un Latvijas vārda popularizēšanu starptautiskā mērogā.
Titula ieguvējs tiek noteikts sabiedrības balsojumā. Kā norāda balsojuma rīkotāji — Eiropas kustība Latvijā, šī atzinība ir veids, kā pateikties cilvēkam, kurš gada laikā ar savu darbu veicinājis Latvijas un Eiropas integrāciju.
Šogad titulam "Gada Eiropas cilvēks Latvijā" tika izvirzīti vairāk nekā 80 kandidāti.
Aptauja
Vai portāls Lasi.lv ir kļuvis par tavu ikdienu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu