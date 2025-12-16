Madonas novadā policija meklē aculieciniekus ceļu satiksmes negadījumam, kurā automašīnas vadītājs pametis notikuma vietu, informē Valsts policija.
Sestdien, 13. decembrī, Kalsnavas pagastā uz autoceļa P37 Pļaviņas (Gostiņi)–Madona–Gulbene, 13. kilometrā, virzienā uz Madonu, nenoskaidrots "Volvo XC90" vadītājs nobrauca no brauktuves un sabojāja dzelzceļa pārbrauktuves, kā arī ceļa infrastruktūru.
Pēc avārijas vadītājs notikuma vietu atstāja, par negadījumu neziņojot.
Valsts policija aicina atsaukties iespējamos aculieciniekus, kā arī autovadītājus, kuru transportlīdzekļi aprīkoti ar videoreģistratoriem un kuri 13. decembrī laika posmā no pulksten 1.00 līdz 8.00 pārvietojās pa minēto ceļa posmu.
Par jebkādu informāciju policija lūdz ziņot, zvanot pa tālruni 64801713 vai 112.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu