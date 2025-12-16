Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Ukraina nekādā gadījumā neatzīs Donbasu par Krievijai piederošu — ne "de facto", ne "de iure".
Pēc sarunām Berlīnē Zelenskis žurnālistiem sacīja, ka darbs pie miera plāna turpināsies arī šonedēļ. ASV pārstāvji plāno konsultācijas ar Maskavu, pēc kurām paredzēta atkārtota Ukrainas un ASV delegāciju tikšanās Savienotajās Valstīs.
Prezidents uzsvēra, ka Krievijas nostāja nav mainījusies:
"Jūs zināt, ka viņi grib Donbasu. Mūsu nostāja ir praktiska, reāla, taisnīga. Mēs uz to pastāvam, mēs negribam atdot Donbasu."
Vienlaikus Zelenskis atzina, ka amerikāņi meklē kompromisa risinājumus, tostarp piedāvājot ideju par brīvo ekonomisko zonu, kas gan, kā viņš uzsvēra, nenozīmētu Donbasa nonākšanu Krievijas pārvaldībā.
Zelenskis norādīja, ka teritoriālais jautājums sarunās tiek apspriests, taču vienošanās par to pagaidām nav panākta. Viņš atkārtoti uzsvēra, ka
okupētās Donbasa teritorijas piederība Krievijai netiks atzīta ne faktiski, ne juridiski.
Vienlaikus Ukrainas prezidents atklāja, ka Berlīnē panākto vienošanos dokumentu tuvāko dienu laikā pabeigs eksperti. Pēc tam ASV sarunvedēji tiksies ar Krievijas pusi un informēs ASV prezidentu Donaldu Trampu. Nākamais solis varētu būt Ukrainas un ASV delegāciju tikšanās Savienotajās Valstīs, pēc kuras varētu tikt apsvērta arī saruna līderu līmenī.
Aptauja
Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.