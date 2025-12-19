Rīgas dome 18. decembrī apstiprināja jaunus saistošos noteikumus par atkritumu apsaimniekošanu galvaspilsētā, kas paredz stingrākas prasības atkritumu šķirošanai, bioloģisko atkritumu apsaimniekošanai un iedzīvotāju informēšanai, informē pašvaldība.
Pašvaldībā norāda, ka šķiroto atkritumu apjoms Rīgā turpina pieaugt —
ja 2019. gadā tie veidoja piekto daļu no sadzīves atkritumiem, tad 2025. gada pirmajā pusē jau sašķiroti 43% no kopējā apjoma.
Jaunie noteikumi iecerēti, lai šo tendenci nostiprinātu un vienlaikus uzlabotu arī lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanu.
No 2027. gada 1. marta papīra, plastmasas un metāla atkritumu šķirošana kļūs obligāta visiem atkritumu radītājiem. Tāpat
visām mājsaimniecībām būs jānodrošina bioloģisko atkritumu konteineri,
izņemot gadījumus, ja bioloģiskie atkritumi tiek kompostēti savā īpašumā. Kompostēšana turpmāk būs atļauta arī daudzdzīvokļu māju slēgtos iekšpagalmos, ievērojot noteiktās prasības.
Jaunie noteikumi nosaka arī minimālo konteineru izvešanas biežumu — nešķirotajiem, kā arī papīra, plastmasas, metāla un stikla atkritumiem izvešana būs jānodrošina vismaz reizi astoņās nedēļās, savukārt bioloģiskajiem atkritumiem — ne retāk kā reizi četrās nedēļās. No 2027. gada marta
atkritumu apsaimniekotājiem būs pienākums bez papildu maksas noteiktā biežumā mazgāt un dezinficēt konteinerus,
kā arī nodrošināt atkritumu izvešanu brīvdienās un svētku dienās, sākot no pulksten 7.00.
Būtiskas izmaiņas skar arī informācijas pieejamību — daudzdzīvokļu māju pārvaldniekiem būs regulāri jāinformē iedzīvotāji par atkritumu izvešanas grafikiem, šķirošanas kārtību, lielgabarīta un mājsaimniecībās radušos būvniecības atkritumu savākšanu, kā arī apsaimniekošanas izmaksām. Jaunajos noteikumos precizēta arī liela izmēra atkritumu apsaimniekošanas kārtība, paredzot, ka to savākšanas organizēšana jāsaskaņo ar mājas kopību, bet atkritumus drīkst novietot norādītajā vietā ne agrāk kā 24 stundas pirms izvešanas.
Aptauja
Vai jūs šķirojat bioloģiskos atkritumus?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu