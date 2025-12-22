74 gadu vecumā miris britu dziedātājs un dziesmu autors Kriss Rī (Chris Rea), plaši pazīstams ar hitiem “Driving Home for Christmas” un “The Road to Hell”, ziņo mūziķa ģimenes pārstāvis.
Kriss Rī bija viens no atpazīstamākajiem britu rokmūzikas un blūza māksliniekiem, kura karjera ilga vairākus gadu desmitus. Viņa dziesma "Driving Home for Christmas" kļuva par neatņemamu Ziemassvētku laika skaņu celiņu Eiropā un ārpus tās, savukārt albums "The Road to Hell" nostiprināja viņa vietu 80. gadu rokmūzikas vēsturē.
Ģimenes paziņojumā teikts, ka Rī mira mierīgi slimnīcā pēc īsas slimības, blakus savai ģimenei. Kopumā Kriss Rī savas karjeras laikā pārdevis vairāk nekā 30 miljonus albumu.
2006. gadā mūziķis uzstājās "Arēna Rīga".
