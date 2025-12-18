Mist 4.3 °C
C. 18.12
Klinta, Kristaps, Kristofers, Krists
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma

Latvijas pilsonību piešķir dokumentālistam Manskim un daiļslidotājam Kuļišam

LETA / Latvijas Mediji
2025. gada 18. decembris, 14:03
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 18. decembris, 14:03
Ukrainas daiļslidotājs Fedirs Kuļišus (no kreisās) un dokumentālists Vitālijs Manskis Saeimas sēdes laikā, kurā lems par Latvijas pilsonības piešķiršanu.
Ukrainas daiļslidotājs Fedirs Kuļišus (no kreisās) un dokumentālists Vitālijs Manskis Saeimas sēdes laikā, kurā lems par Latvijas pilsonības piešķiršanu.
Foto: Paula Čurkste/LETA

Saeima ceturtdien lēma par īpašiem nopelniem Latvijas labā piešķirt Latvijas pilsonību dokumentālistam Vitālijam Manskim.

Reklāma

Manskis iesniegumā Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai norādījis, ka ir dzimis un audzis Ukrainā, pēc vidusskolas beigšanas ar pirmo mēģinājumu iestājies Viskrievijas Valsts kinematogrāfijas institūtā Maskavā, pēc institūta beigšanas ticis norīkots strādāt Rostovas kinohronikas studijā, bet pēc tam uzaicināts strādāt Maskavā.

Dokumentālists atzīmē, ka viņam un viņa sievai Natālijai Manskai pagrieziena punkts dzīvē bijis 2014. gads, kad Krievija anektēja Krimu un sāka gatavoties Ukrainas austrumu ieņemšanai. "Mums kļuva neiespējami būt par daļu no šīs noziedzīgās valsts. Mēs acumirklī pieņēmām lēmumu pamest Krieviju. 2014. gada martā, saņemot uzturēšanās atļauju Latvijā, pārcēlāmies uz Rīgu," klāsta Manskis, norādot, ka abi nekad neesot nožēlojuši šo lēmumu.

Kā pauž Manskis, nodzīvojot Rīgā 11 gadus, Latvija viņam un sievai ir kļuvusi par mājām. Viņi strādā Latvijā dibinātajā studijā "Vertov", kurā ar Latvijas Kino centra un starptautisko partneru atbalstu, ir tikušas uzņemtas septiņas filmas, kas pārstāvējušas Latviju vairāk nekā 250 kinofestivālos. Šīs filmas Latvijai nesušas vairāk nekā 50 balvas.

Manskis atzīmē, ka Rīgā kopā ar latviešu kolēģiem dibināts Starptautisko dokumentālo filmu festivāls "Artdocfest/Riga", kas kļuvis par vienu no galvenajiem notikumiem pasaulē, īpaši Baltijas un Austrumeiropas kinematogrāfiem.

Manskis norāda, ka ar sievu turpina mācīties latviešu valodu, abi jau nokārtojoši A-2 līmeņa eksāmenu. Viņš atzīmē, ka papildus plašajiem profesionālajiem sakariem Latvijā abi ieguvuši daudz draugu Latvijas sabiedrībā. 

"Es ticu, ka, kļūstot par pilntiesīgu Latvijas pilsoni, es varēšu sniegt vēl lielāku ieguldījumu Latvijas kultūrā, tādējādi veicinot Latvijas kultūras un Latvijas valsts atpazīstamību pasaulē," 

teic dokumentālists.

Vēstulēs komisijai atbalstu Manska uzņemšanai Latvijas pilsonībā paudis režisors Viesturs Kairišs, Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja Inna Šteinbuka, komponists Kārlis Auzāns, dokumentālo filmu režisors Ivars Seleckis.

Piešķir Latvijas pilsonību daiļslidotājam Kuļišam

Saeima ceturtdien nolēma par Latvijas pilsoni atzīt daiļslidotāju Fediru Kuļišu, saglabājot viņam iespēju paturēt arī Ukrainas pilsonību.

Kuļišs ir kandidāts dalībai 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs Itālijā.

Kuļišs dzimis 2005. gadā Kijivā, bet Latvijā dzīvo kopš 2022. gada, kad Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Kopš 2023. gada Kuļišs pārstāv Latviju starptautiskās sacensībās, viņš ir arī 2025. gada Latvijas čempions daiļslidošanā.

Reklāma
Reklāma

Pārstāvot Latviju, Kuļišs izcīnījis 14. vietu 2025. gada Eiropas čempionātā, 24. vietu 2025. gada pasaules čempionātā, 1. vietu "Volvo Open Cup 54th 2025", 7. vietu "Sonja Henie Trophy 2025", 1. vietu "Daugava Open Cup 2025", 4. vietu "DenkovaStaviski Cup 2024", 29. vietu 2024. gada Eiropas čempionātā, 25. vietu 2024. gada pasaules junioru čempionātā, 3. vietu ISU junioru Pasaules kausa posmā "Armenian Cup 2023" un 1. vietu "Volvo Open Cup 50th 2023" junioru grupā.

Kuļiša izcīnītā 24. vieta pasaules čempionātā garantēja Latvijai otro ceļazīmi uz Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajām spēlēm vīriešu sacensībās. Vēl vienu ceļazīmi uz Olimpiādi izcīnīja Deniss Vasiļjevs, kurš ierindojās 11. vietā.

Latvija ir viena no tikai piecām valstīm, kas uz olimpiskajām spēlēm šajā kategorijā nopelnījusi vairāk nekā vienu ceļazīmi.

Atbalstu pilsonības iegūšanai Kuļišam pada Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK), norādot, ka viņš ir talantīgs sportists, kurš ir demonstrējis ievērojamus panākumus un ātru progresu.

"Kuļiša izšķirošais ieguldījums 2025. gada pasaules čempionātā ir nodrošinājis Latvijai vēsturisku iespēju pirmo reizi piedalīties olimpiskajās spēlēs ar diviem sportistiem vīriešu daiļslidošanas disciplīnā," vēstulē Saeimai uzsvēra LOK, prognozējot, ka viņam ir liels potenciāls sasniegt atzīstamus rezultātus starptautiskā līmenī, tostarp Milānas un Kortīnas d’Ampeco olimpiskajās spēlēs.

Savukārt Latvijas Slidošanas asociācija papildus norāda, ka Kuļišs integrējas Latvijas sabiedrībā, apgūst latviešu valodu, iepazīst Latvijas kultūru, tradīcijas un dzīvesveidu un treniņos, sacensībās un ikdienas saskarsmē apliecina cieņu pret Latvijas valsti, tās cilvēkiem un vērtībām.

Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija pieprasīja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) veikt pārbaudi par Kuļiša atbilstību Pilsonības likuma nosacījumiem un saņēma apstiprinājumu, ka Latvijas atbildīgo iestāžu rīcībā nav informācijas par to, ka uz viņu būtu attiecināmi kādi Pilsonības likuma 11. pantā minētie ierobežojumi. Vienlaikus PMLP uzsvēra, ka naturalizācijas kārtībā viņš šobrīd pilsonību iegūt nevar.

Komisija izvērtēja iesniegtos dokumentus un uzklausīja Kuļiša skaidrojumu par nākotnes iecerēm un motivāciju kļūt par Latvijas pilsoni. Kuļišs savu nākotni saista ar Latviju, ko apliecinājis komisijas sēdē. Izvērtējot visu iegūto informāciju, komisija atbalstīja Latvijas pilsonības atzīšanu Kuļišam ar īpašu likumu. Komisijas sēdē Kuļišs deva svinīgo solījumu par uzticību Latvijas Republikai.

 

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.

Foto: Publicitātes

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Tēma
Saeima
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
2026akcija2

AKCIJA!

Abonē 2026. gadam, vari laimēt 1500 EUR vai kafijas automātu.

ABONĒ ŠEIT

AKCIJA!

Abonē 2026. gadam, vari laimēt 1500 EUR vai kafijas automātu.

ABONĒ ŠEIT
PAR SVARĪGO
Reklāma