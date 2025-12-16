Valsts policijas Rīgas Austrumu pārvalde meklē bezvēsts pazudušo 2010. gadā dzimušo Samantu Žitņikovu. Meitene 15. decembrī ap pulksten 13.00 izgāja no dzīvesvietas Rīgā, Latgales ielā, un līdz šim nav atgriezusies. Pastāv iespēja, ka viņa atrodas Jūrmalā, Slokas apkaimē.
Pazušanas brīdī Samanta bija ģērbusies pelēkās biksēs, melnā jakā un melnos zābakos.
Valsts policija aicina ikvienu, kuram ir informācija par meitenes iespējamo atrašanās vietu, sazināties ar policiju, zvanot uz tālruni 112.
