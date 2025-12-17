Elīna Didrihsone sociālajā medijā "Instagram" pavēstījusi, ka slēgs savu veikalu "ELYNDI", kas atradies Blaumaņa ielā, Rīgā. Kā viņa stāsta publicētajā video, tas saistīts ar veikala rentabilitātes trūkumu.
Viņa norādījusi, ka telpu īre ir bijis pārāk liels slogs, ko nav varējusi panest. Turklāt klientu apmeklējums veikalā nav bijis tāds, kāds tika gaidīts.
"Neskaitāmas problēmas, bet šeit tika aizvadīti ļoti skaisti četri pieci gadi, šeit piedzima mūsu sapnis,"
pārdomās dalās uzņēmēja.
Veikala uzturēšana Didrihsones biznesā bija neliela sastāvdaļa - no kopējās uzņēmuma peļņas veikals Blaumaņa ielā veidojis vien 15%, taču tiešsaistes veikals sastāda 85% kopējās peļņas.
Lai pierādījies, ka fizisks veikals nav rentabls, viņa sola atvērt divreiz lielāku iepirkšanās vietu.
