Speciālisti aicina nedāvināt Ziemassvētkos uztura bagātinātājus. Vitamīni, minerālvielas, augu ekstrakti var būt ļoti dažādi – tas, kas der vienam, citam var kaitēt, vēsta 360TV Ziņas.
Uztura bagātinātāji, tāpat kā medikamenti, uzliek papildu slodzi aknām. Nezinot konkrēta cilvēka vajadzības, gaidāmais efekts var pārvērsties par smagu defektu.
Piemēram, kalcija pārdozēšana var novest pie kardioloģiskiem traucējumiem. B grupas vitamīni var kaitēt onkoloģijas pacientiem. Savukārt izdaudzinātais Omega 3 – šķīdina asinis un pārāk lielās devās var izraisīt asins nesarecēšanu.
Pirms uztura bagātinātāju lietošanas ieteicams konsultēties ar ārstu vai uztura speciālistu, kurš var ne tikai novērtēt konkrētā cilvēka vajadzības, bet arī zina par preparātu savietojamību. Piemēram to, ka kopā ar kalciju nedrīkst lietot dzelzi, jo tas neuzsūksies.
