Valdība šodien nolēma, ka Nodokļu un muitas policijas (NMP) priekšnieka amatā no 2026. gada 1. janvāra stāsies līdzšinējais Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišins.
Par savu motivāciju kandidēt uz Nodokļu un muitas policijas priekšnieka amatu, Andrejs Grišins sacīja, ka pēdējos 13 gadus viņš strādājis kā Valsts policijas priekšnieka vietnieks un vienlaikus vadījis Galveno kriminālpolicijas pārvaldi, un secinājis, ka
pienācis brīdis profesionālām pārmaiņām.
Viņš atzina, ka jaunais amats būs nopietns izaicinājums, tomēr pauda pārliecību, ka spēs lietderīgi izmantot līdzšinējo dzīves un profesionālo pieredzi noziegumu apkarošanā. Grišins arī uzsvēra gatavību jauno iestādi pilnvērtīgi iekļaut valsts drošības sistēmā.
Pēc viņa teiktā, Nodokļu un muitas policijas funkcijas daļēji sakrīt ar Valsts policijas un Valsts robežsardzes kompetenci, tāpēc īpaši svarīga būs cieša sadarbība ar šīm institūcijām. Tāpat viņš norādīja uz nepieciešamību strādāt kopā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Iekšējās drošības biroju.
Runājot par nākotnes uzdevumiem, Grišins akcentēja izmeklēšanas attīstību, uzsverot, ka tas paver plašas iespējas sadarbībai ar Valsts policijas koledžas Izmeklētāju mācību centru. Vienlaikus viņš
norādīja uz nepieciešamību stiprināt reģionālo struktūrvienību kapacitāti, piebilstot, ka spiediens uz valsts robežām turpmāk tikai pieaugs.
Grišins Valsts policijas priekšnieka vietnieka un Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes vadītāja amatā strādā vairāk nekā 12 gadus. Iepriekš viņš ieņēmis dažādus amatus Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldē, tostarp pildījis tās priekšnieka pienākumus, kā arī strādājis Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes kriminālpolicijā.
Policijas karjeru Grišins sācis 1991. gadā.
Viņš apbalvots ar Viestura ordeņa trešo šķiru un saņēmis Ministru kabineta Atzinības rakstu. Izglītību tiesību zinātnē viņš ieguvis Latvijas Universitātē un Latvijas Policijas akadēmijā, kur absolvējis profesionālo maģistra studiju programmu.
Konkursā uz NMP priekšnieka amatu pieteicās seši pretendenti, no kuriem līdz noslēdzošajai kārtai nonāca divi, visaugstāko vērtējumu saņēma tieši Grišins. Amatā paredzētā mēnešalga pirms nodokļu nomaksas ir no 4400 līdz 5900 eiro.
Nodokļu un muitas policija kā jauna tiešās pārvaldes iestāde tiks izveidota 2026. gada 1. janvārī
un būs iekšlietu ministra pārraudzībā, pārņemot līdzšinējās VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes funkcijas. Iepriekš Finanšu ministrijas virzītā iecere amatā iecelt VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes vadītāju Aigaru Prusaku netika īstenota, un pēc tam tika pieņemts lēmums priekšnieku izraudzīties atklātā konkursā.
