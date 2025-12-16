Netipiska pieeja – Latvijas Futbola federācija (LFF) vienojusies ar izlases galveno treneri Paolo Nikolato par līguma pagarināšanu līdz 2026. gada aprīlim.
Marta izskaņā Latvijas valstsvienība par vietas saglabāšanu UEFA Nāciju līgas C divīzijā divreiz tiksies ar Gibraltāru. Noprotams, ka atkarībā no dueļa iznākuma tiks lemts, vai turpināt sadarbību. Neveiksmīgs rezultāts, protams, būtu izgāšanās, kas nozīmētu, ka jāmeklē kas jauns. Un vienlaikus derēs jebkurš pozitīvs iznākums, arī, piemēram, par 1:0 un 0:0 LFF valde nerauks degunus. Latvijas izlases spēlētāji par itālieša darba metodēm un prasmēm noskaņoti pozitīvi un vēlētos, lai viņš paliek galvenā trenera amatā, arī Nikolato izteicies, ka gribētu palikt, lai gan no viņa puses arī izskanējis, ka ir noguris no Latvijas futbolā valdošā negatīvisma par nacionālās komandas rezultātiem. Lai gan sniegums uzlabojas, statistika ir pieticīga – 20 spēlēs Nikolato vadībā izcīnītas trīs uzvaras un septiņi neizšķirti. Gibraltārs pasaules rangā ieņem 202. vietu no 210 izlasēm, no Eiropas zemāk ir Lihtenšteina un Sanmarīno, Nāciju līgas D divīzijā tā četros mačos pret šīm komandām nezaudēja ne reizi – uzvara pret Sanmarīno un trīs neizšķirti. Jau nolīgstot Nikolato 2024. gada februārī, viņa uzdevums bija saglabāt vietu C divīzijā, kas pagaidām nav izpildīts, grupā ar Ziemeļmaķedoniju, Armēniju un Fēru salām paliekot pēdējiem.
