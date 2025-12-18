No amata atkāpusies Siguldas novada domes priekšsēdētāja vietniece uzņēmējdarbības attīstības jautājumos Ina Stupele ("Jaunā Vienotība").
Šoruden no Siguldas novada domes priekšsēdētāja amata tika gāzts Jānis Vimba (Siguldas novada partija), viņa vietā pagājušajā nedēļā par priekšsēdētāju ievēlēts iepriekšējais domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un digitālās attīstības jautājumos Linards Kumskis (LZS). Par mēra vietnieci ievēlēja Anci Kaimiņu no Nacionālās apvienības, Latvijas Reģionu apvienības, Vidzemes partijas un Jaunās konservatīvās partijas saraksta, kura paziņoja, ka ir iecere, ka domes priekšsēdētājam turpmāk būs tikai viens vietnieks. Pirms jauna Siguldas novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanas Stupele, kura tobrīd pildīja domes priekšsēdētājas pienākumus, aicināja visiem deputātiem uzņemties atbildību par balsojumu, lai būtu pārliecība, ka izvēlējušies labāko kandidātu Siguldas novadam. Viņas ieskatā, "šis nebūs stāsts par jaunu startu vai saliedētu komandu", tāpēc viņa neatbalstīja Kumska kandidatūru priekšsēdētāja amatam.
