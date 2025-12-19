"Latvijas Avīzes" vakardienas numurā stāstījām par mazo veikalu darbu, kā tiem sokas ar biznesu. Kāda aina Smiltenes, Valkas, Alūksnes, Aizkraukles, Bauskas, Jēkabpils novadā – vēsta reģiona laikrakstu kolēģi.
Katrs cents svarīgs
Alūksnes novada 15 pagastu teritorijās ir vismaz pa vienam veikaliņam, izņemot mazo Kalncempju pagastu, raksta "Alūksnes un Malienas Ziņas". SIA "Alta S" ir vietējais uzņēmums, kam ir vairāki tirdzniecības objekti, tostarp lielākā daļa no lauku veikaliņiem Alūksnes novadā. Uzņēmuma Alsviķu veikala "Maks" pārdevēja Mairita Korņeja stāsta, ka tirdzniecības vieta ir iecienīta gan vietējo, gan garāmbraucēju vidū, jo atrodas pie ceļa Alūksne–Ape. No Alsviķiem līdz Alūksnei ir deviņi kilometri.
"Pircēju plūsma ir diezgan tradicionāla – vasarās mazāka nekā rudens un ziemas sezonā, kad veikalu regulāri apmeklē Smiltenes tehnikuma Alsviķu struktūrvienības audzēkņi. Vasarās vairāk iegriežas tūristi. Lielākā auditorija ir vietējie pensionāri, kuri nevar aizbraukt uz veikaliem pilsētā. Kaut arī pilsēta tuvu, autobusa biļete izdevumos būs plus viens eiro, un daudziem pensionāriem to rocība neatļauj. Alsviķos ir divi veikali, cilvēkiem ir izvēle, viņi rēķina, kur un ko katrā var nopirkt lētāk. Atsevišķas preces šeit ir pat lētākas nekā lielveikalos. Arī pāris centi ir nozīmīgi," tā M. Korņeja.
Rodas arī jauni veikali
Alūksnes novada Pededzes pagastā viens veikals izbeidza darbību, bet Veclaicenes pagastā noticis pretējais – šogad martā pēc ilgāka pārtraukuma te atvēries jauns veikals. Kā raksta "Alūksnes un Malienas Ziņas", pagasta centrā Kornetos daudzdzīvokļu nama pirmajā stāvā, ierīkojot ērtas kāpnes un veikala uzrakstu trīs valodās (latviešu, igauņu, angļu), iekārtojusies SIA "Malēnietis" tirdzniecības vieta. To ik dienas vidēji apmeklējot 35–40 cilvēki. Pirms apmēram pieciem gadiem pagastā īpašumu iegādājušies rīdzinieki, kuri nolēmuši aizpildīt trūkstošo tirdzniecības pakalpojuma nišu.
"Veclaicenē vairāk nekā divus gadus nebija veikala, un paši iedzīvotāji atzina, ka tas sagādājis lielas neērtības. Pirmie mēneši pagāja, lai atgūtu pircējus, kuri jau bija sameklējuši citas vietas apkārtnē, kur iepirkties. Pamazām pieradinām, ka mums te ir viss vajadzīgais. Ja kaut kā nav, tad cenšamies izdabāt un pasūtīt," stāsta veikala pārdevēja Inga Raudiņa un pajoko, ka veikala parādīšanās izkonkurējusi arī vietējo piegādes biznesu – apsviedīgos šoferīšus, kas Veclaicenē vajadzīgo piegādāja no citiem veikaliem ar nelielu uzcenojumu. Igauņi, īpaši pierobežas iedzīvotāji no Krabiem, Miso, te ir bieži viesi. Kaimiņu plūsmu gan ietekmē apstāklis, ka Igaunijā Veru šogad februārī atvērts "Lidl" – tas ir tikai trīsdesmit kilometru attālumā no Kornetiem.
Alkohola tirdzniecības laika ierobežojumi veikalu īpaši neesot ietekmējuši, to dēļ darba laiks nav mainīts. Un alkoholu nemaz tik daudz arī nepērkot.
Nākotnē plānots veikalā sagādāt vairāk mazo suvenīru, izlikt amizantus uzrakstus malēniešu valodā un vasarā pie veikala izvietot galdiņus, kur var piestāt gan tūrists, gan kafijot vietējie.
Autoveikals kā vietējais dievs
Valkas novada Kārķu pagastā priecīgs notikums – bankrotējušā veikala vietā nupat decembrī atvēries jauns "Aibes" tīkla veikals.
Taču Valkas novada mazākajā un no novada centra attālākajā pagastā Zvārtavā, kur dzīvo vien 346 iedzīvotāji, veikala nav. Pagasta pārvaldes vadītāja Marita Treijere sarunā ar laikrakstu "Ziemeļlatvija" atzīst – iedzīvotāji vairs necer, ka pagastā kāds uzņēmējs uzdrošināsies atvērt veikalu. 2022. gada marta sākumā pagastā bijuši lieli svētki, jo Stepu ciemā atvēra jaunu veikalu. Lai gan sākotnēji uzņēmēji nākotnē raudzījās cerīgi, tomēr pēc divu gadu ilga darba veikals durvis slēdza.
"Tā arī dzīvojam bez neviena veikala. Kā nu kurš šai situācijai ir pielāgojies. Ceturtdienās no Valkas brauc autoveikals. Cilvēki to uzskata bezmaz vai par vietējo dievu. Kāds pēc iepirkumiem brauc uz Smilteni. Kāds izmanto iespēju ar skolēnu autobusu pēcpusdienās aizbraukt līdz Gaujienai, pusstundas laikā iepirkties un braukt atpakaļ. Viena daļa iesākusi ar skolēnu autobusu braukt uz Smilteni, pusstundas laikā ar sarakstu rokā izskriet tuvējo lielveikalu un ar satiksmes autobusu braukt mājās. Ir cilvēki, kas ceturtdienās ar satiksmes autobusu brauc uz Valku iepirkties. Ir arī tie, kuriem ir mašīna. Viņi brauc uz kādu pilsētu un sapērkas visai nedēļai. Viņi izpalīdz arī saviem kaimiņiem ‒ vai nu paņem līdzi uz veikalu, vai pie ārsta, vai atved nepieciešamās preces," atklāj pārvaldniece un atzīst, ka neviens saprātīgi domājošs uzņēmējs pagastā ar tik mazu iedzīvotāju skaitu veikalu neatvērs.