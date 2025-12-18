29 gadus veca sieviete atrasta mirusi kanālā pēc tam, kad neieradās pakaļ bērniem pie aukles. Sievietes mirstīgās atliekas tika atrastas Bridžvoteras kanālā Altrinhemā, Lielbritānijā, pēc tam, kad par viņas pazušanu tika ziņots policijai, vēsta britu mediji.
Trešdien, 10. decembrī, policija saņēma izsaukumu uz Atlantikas ielu, kur ūdenī tika atrasts ķermenis. Sieviete dzīvoja Bērčvudas rajonā Voringtonā.
Sarunā ar mediju "Manchester Evening News" (ieraksts dzēsts) sievietes māsa stāstīja:
"Pēc šķiršanās no vīra viņa viena pati audzināja abas meitas.
Viņa ļoti mīlēja braukt ar velosipēdu — tas viņai sniedza mieru un prieku. Par viņas pazušanu uzzinājām 8. decembrī, kad viņa neieradās pakaļ meitām pie aukles."
Sieviete esot strādājusi par viesnīcas istabeni un šī gada sākumā, pēc attiecību izjukšanas, pārcēlās uz Bērčvudu no Pīterboro. Viņas pazušanu ģimene konstatēja divas dienas pirms līķa atrašanas — 8. decembrī, kad viņa nepaņēma savas meitas no aukles.
Dzēsta arī GoFundMe ziedošanas lapa
Dzēsta arī GoFundMe ziedošanas lapa. Kampaņa tika apturēta aizdomu dēļ par tās autentiskumu. Kampaņa ar nosaukumu Janas pēdējais ceļojums apgalvoja, ka vāc ziedojumus sievietes Janas Bahvalovas ģimenei, norādot, ka viņas ķermenis 10. decembrī atrasts Bridžvoteras kanālā.
Kampaņa guva plašu reģionālo mediju uzmanību, taču laikraksts The Messenger noskaidrojis, ka šī ziedojumu akcija, visticamāk, nav saistīta ar faktiski kanālā atrasto sievieti.
GoFundMe apstiprinājis, ka kampaņa ir apturēta un platforma patur kontroli pār saziedotajiem līdzekļiem. Līdz apturēšanai bija saziedoti vairāk nekā 3300 sterliņu mārciņu. GoFundMe uzsver, ka nauda nonāk pareizajās rokās vai tiek atmaksāta.
Informācija tiks precizēta un papildināta.
