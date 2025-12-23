Siguldā aizvadītajā Pasaules kausa posmā bobslejā un skeletonā mājinieki pilnībā nespēja izmantot savas trases priekšrocības.
Jēkabs Kalenda bobsleja mačos izcīnīja septīto un 13. vietu, abās dienās aizvadot tikai pa vienam labam braucienam. Sestdien, kad Kalendas kamanas iestūma Matīss Miknis (abos braucienos otrs labākais starts), pirmajā braucienā latvieši bija uzreiz aiz labāko trijnieka, bet otrajā vien 14. finiša laiks un summā septītā vieta, kas gan mūsējiem ir šosezon labākā. Arī svētdien, kad kamanas stūma Edgars Ungurs, tendence līdzīga – braucienos astotā un 19. vieta, bet summā 13. pozīcija. Otram Latvijas pilotam Renāram Grantiņam 20. un 18. vieta, sestdien otrajā braucienā piedzīvojot kritienu.
Skeletonā Emīls Indriksons abās sacensībās ierindojās 12. vietā, Dāvim Valdovskim attiecīgi 29. un 24. pozīcija. Indriksonam atsevišķos braucienos bija piektais un septītais rezultāts, taču katrs savā dienā un kopā salikt divus labus braucienus neizdevās. Dāmu sacīkstēs Martai Andžānei 21. un 23. vieta, Dārtai Neimanei 29. un 27.
Pasaules kausā debitēja Amēlija Kotāne, monobobu sacensībās ieņemot 19., bet divniekos kopā ar Justīni Bērziņu 18. vietu, apsteidzot attiecīgi divas un vienu konkurenti.
Nākamais – piektais – Pasaules kausa posms uzreiz pēc gadumijas Vinterbergā (Vācija).
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu