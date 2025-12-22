Igaunijas Drošības policija (KaPo) informējusi, ka sestdien Tallinā notikušais sprādziens atkritumu tvertnē tirdzniecības centrā bijis atsevišķs gadījums un nav saistīts ar terorisma draudiem.
Policija aizturējusi 60 gadus vecu vīrieti, kuru tur aizdomās par sprādziena izraisīšanu.
Sestdien Tallinas lielākajā tirdzniecības centrā "Ülemiste" eksplodēja atkritumu tvertne, kā rezultātā tika ievainots netālu esošs centra darbinieks. Cietušais tika nogādāts slimnīcā, tomēr viņa veselības stāvoklis netiek vērtēts kā dzīvībai bīstams.
"Šobrīd nekas neliecina, ka šis ir ar terorismu vai ekstrēmismu saistīts gadījums. Draudu līmenis nav paaugstināts, un pašreizējie pierādījumi norāda uz izolētu incidentu,"
norādīja Igaunijas Drošības policijas ģenerāldirektors Margo Pallosons.
Nakts laikā tirdzniecības centrs tika pilnībā pārbaudīts, un citi apdraudējumi netika konstatēti. Svētdien "Ülemiste" atsāka darbu.
Igaunijas ģenerālprokurore Astrīda Asi pavēstīja, ka aizdomās turētais ir 60 gadus vecs Tallinas iedzīvotājs, kurš iepriekš vairākkārt sodīts.
"Ir pamats domāt, ka nodarījuma motīvs bija personiska atriebība, kas izrietēja no iepriekšējās saiknes ar šo tirdzniecības centru. Bija vēlme nodarīt kaitējumu tirdzniecības centram,"
sacīja Asi. Viņa piebilda, ka aizturētais nav Igaunijas pilsonis un spridzeklis bijis paštaisīts.
Pallosons atklāja, ka aizdomās turamā persona tika identificēta jau sestdienas vakarā.
Igaunijas Policijas un robežsardzes departamenta ģenerāldirektors Egerts Beļičevs atzina, ka sprādziens īsi pirms Ziemassvētkiem "saprotami daudziem rada bailes un apjukumu".
"Lai uzturētu drošības sajūtu Igaunijas sabiedrībā, esam nolēmuši svētku laikā palielināt savu klātbūtni pārpildītās vietās,"
uzsvēra Beļičevs.
Policija sazinājusies ar tirdzniecības centriem un to apsardzes dienestiem visā valstī, sniedzot norādījumus par rīcību drošības situācijās.
Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals pozitīvi novērtēja policijas un glābšanas dienestu darbu pēc incidenta "Ülemiste" un uzsvēra, ka Igaunija ir droša un labi funkcionējoša valsts.
"Es pateicos arī medijiem un sabiedrībai par viņu mierīgo attieksmi. Mēs noteikti no tā gūsim vērtīgas mācības par to, kā praktiski sagatavoties šādu krīžu pārvarēšanai," piebilda premjerministrs.
