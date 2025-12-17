Rīgā sākta labdarības fonda “Uzņēmēji mieram” kampaņa “Aizved mani”. Iniciatīvas mērķis ir piesaistīt līdzekļus speciālam transportam, lai nodrošinātu ievainoto Ukrainas karavīru tūlītēju evakuāciju no frontes līnijas, vēsta 360TV Ziņas.
Karadarbības zonā izšķiroša ir tieši "zelta stunda" pēc ievainojuma gūšanas. Kampaņas rīkotāji uzsver, ka tieši transporta trūkums bieži kļūst par šķērsli, kāpēc karavīri neizdzīvo līdz nonākšanai pie mediķiem.
Kampaņa “Aizved mani” ir praktiska atbilde uz kritisko situāciju frontē. Iedzīvotāju un uzņēmēju ziedojumi tiks izmantoti, lai:
- Iegādātos un aprīkotu evakuācijas transportu, kas spēj pārvietoties pa smagi izbraucamiem apvidiem;
- Nodrošinātu degvielu un tehnisko atbalstu glābšanas misiju nepārtrauktībai;
- Paildzinātu brīvprātīgo glābēju darbu, sniedzot cerību tiem, kas atrodas kaujas laukā.
“Katrs ziedojums šai kampaņai ir tiešs ieguldījums dzīvības saglabāšanā. Tā ir iespēja Ukrainas aizstāvjiem ne tikai izdzīvot, bet arī atgriezties pie savām ģimenēm,” norāda fonda pārstāvji.
Kampaņas atklāšanā piedalījās arī aizsardzības ministrs Andris Sprūds, kurš atzinīgi novērtēja fonda iniciatīvu. Viņš uzsvēra, ka šāds konkrēts, dzīvību glābjošs atbalsts ir spēcīgs solidaritātes apliecinājums, kas stiprina Ukrainas spējas pretoties agresoram un apliecina Latvijas nelokāmo atbalstu līdz pat uzvarai.
Fonds “Uzņēmēji mieram” aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju neatlikt palīdzību un iesaistīties kampaņā, lai kopīgiem spēkiem izvestu Ukrainas varoņus no "nāves zonas".
