Tagad Bens Hodžess ir atvaļināts ASV ģenerālis un Ukrainas kara gados diezgan bieži Eiropas medijos komentējis ASV nostāju transatlantisko attiecību, bet jo sevišķi drošības politikas kontekstā. 

Viņš bija ASV armijas Eiropas spēku komandieris. Tādām valstīm kā Latvija, kas savu drošību no potenciāla Krievijas uzbrukuma caur un cauri saistījušas ar NATO, bet vēl konkrētāk, ASV aizsardzības apsolījumu, viņa vārdi arvien sevišķi no svara.

"Vašingtona Eiropu uzskata par nenozīmīgu," paziņoja Hodžess jaunajā Eiropas kopīgā ziņu medija "Euronews" rīta raidījumā 1. decembra rītā. Un vētra bija sākusies. Kaut gan, kā tas nereti notiek ar vētrām Eiropā, Latviju tā nesasniedza. "Euronews" ļauj saviem goda viesiem visai plaši izteikties. Tā nu ģenerālis Hodžess vienā rītā paguva sarunāt vēl diezgan daudz. Tostarp pabrīdināt, ka Eiropa (pārāk) lēni sāk apjaust, ka nevar rēķināties ar Vašingtonu kā godprātīgu partneri. Kā arī paziņoja, ka Ukrainas konflikts (līdz ar jaunā prezidenta un viņa administrācijas nākšanu pie varas) bija nolemts neveiksmei, jo Vašingtona šo karu uzlūko vien kā milzīgu apmēru nekustamo īpašumu darījumu.

Jājautā, vai Bens Hodžess ir vērā ņemams, vai varbūt tie ir vien dīvaini izteikumi no agrāk ļoti ietekmīga vīra, kas nejūtas lāga, kļuvis par gandrīz parastu civilpersonu? ASV kontekstā svarīgi arī ievērot, ka Bens Hodžess ir demokrāts.

