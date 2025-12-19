Kultūras 2026. gada budžets ir pieņemts 524 miljonu eiro apjomā. Vienai no kritiskajām jomām – Valsts kultūrkapitāla fondam – tomēr izdevās saglabāt pēc likuma pienākošos finansējuma pielikumu – vairāk nekā 554 000 eiro. Izskatās, ka vieni no lielākajiem zaudētājiem no šā budžeta ir atmiņas institūciju – muzeju, arhīva – darbinieki, kuru algas ir tiešām nožēlojamā līmenī. 

Kas tad sagaida kultūru laikā, kad tā atrodas tik tālu valsts prioritāšu sarakstā, ka nevar ne saskatīt? Par to, kā arī par integrācijas politikas līkločiem – sarunā ar kultūras ministri Agnesi Lāci.

Atmiņas institūciju darbinieku atalgojums ir krietni mazāks par 1000 eiro, viņu algas nav indeksētas kopš 2019. gada. Kādu risinājumu saskatāt šajā situācijā?

A. Lāce: Ejot uz budžeta sarunām, atmiņas institūciju darbinieku atalgojums bija manis izvirzītā prioritāte. Taču atbilde uz to bija, ka nozarei gaidāms ļoti liels grieziens. Man ir liels gandarījums, ka to izdevās novērst un ka samazinājums ir krietni mazāks. Sākotnēji bija iecerēts griezt 13,5 miljonus eiro, bet galu galā – 2,9 miljonus eiro. Jāņem arī vērā, ka budžeta otrajā lasījumā tika pieņemti papildu 554 000 eiro Valsts kultūrkapitāla fondam, un arī tas, ka trīs miljoni eiro ir paredzēti tieši atmiņas institūciju gatavībai krīzēm.

Tomēr tas jau nav domāts algām.

Jā, bet jāņem vērā, ka līdz šim atmiņas institūcijas, kad tām bija jāpieņem lēmumi saistībā ar gatavību krīzēm, to darīja savu esošo resursu, tajā skaitā cilvēkresursu, ietvaros. Šis ļauj strādāt ar gatavību krīzēm, nenovirzot tam citu paredzēto finansējumu. Ir vēl dažas lietas, kas nāk līdz ar budžetu, – ceturtdien (mūsu saruna noritēja 10. decembrī) Saeimā 2. lasījumā tiks izskatīti Grozījumi Muzeju likumā, kas paredz mainīt cenrāžu apstiprināšanas kārtību, kā arī noteikt valsts garantu muzejiem – tiem vairs nebūs jāmaksā apdrošināšana ārzemju mākslas darbiem, kas tiek sūtīti uz Latvijas izstādēm. Šīs abas lietas ļauj gan elastīgāk reaģēt uz izmaiņām izmaksās, gan tērēt finansējumu tieši pamatdarbībai. Protams, jāskatās, kāds kopumā ir atalgojuma modelis kultūras nozarē, jo šobrīd redzam atšķirīgu pieeju kapitālsabiedrībās un atmiņu institūcijās. Esam bijuši ielikti tajās pašās kastītēs kā citas valsts pārvaldes institūcijas, kamēr no citu valstu pieredzes redzam, ka kultūras nozarē nereti ir specifisks atalgojuma modelis. Piemēram, Igaunijas sistēmā ir noteikta minimālā likme cilvēkiem ar augstāko izglītību. Citās rietumvalstīs tiek piemērota tā saucamā taisnīgā samaksa. Šobrīd ar kolēģiem ministrijā strādājam pie jauna (atalgojuma) modeļa izveides.

