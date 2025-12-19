Valsts policija (VP) informē, ka no 23. decembra līdz 5. janvārim visā valstī norisināsies pastiprināta satiksmes un sabiedriskās kārtības uzraudzība. Šāds lēmums pieņemts, jo svētku brīvdienas bieži pavada traģiski negadījumi.
Iepriekšējo gadu dati apstiprina, ka šoferi mēdz sēsties pie stūres alkohola reibumā, izraisot avārijas ar smagām sekām. Tāpat VP Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks Arturs Smilga norāda uz satraucošu tendenci gājēju drošībā, uzsverot, ka
daudzi joprojām nelieto atstarotājus un šogad gājēju mirstība uz ceļiem ir augstāka nekā pērn.
Lai novērstu braukšanu reibumā, policijas ekipāžas būs redzamas visā Latvijas teritorijā un rīkos plašas pārbaudes, policija aicina autovadītājus pret šīm aktivitātēm izturēties ar izpratni.
Papildus ceļu satiksmes kontrolei likumsargi atgādina iedzīvotājiem par piesardzību, lietojot pirotehniku, un iesaka to iegādāties tikai pie licencētiem tirgotājiem. Tā kā daudzi iedzīvotāji garajās brīvdienās plāno doties ārzemju braucienos, VP īpaši aicina parūpēties par savu mājokļu aizsardzību pret iespējamām zādzībām.
