Valsts policija plāno nozīmēt tiesu psihiatrisko un psiholoģisko ekspertīzi sievietei, kura apcietināta aizdomās par mēģinājumu nogalināt divus cilvēkus Mārupē. Šādas ekspertīzes slepkavību un slepkavības mēģinājumu lietās tiek veiktas obligāti, norāda policija.
Saskaņā ar Krimināllikumu, personām, kuras noziegumu izdarījušas psihisku traucējumu ietekmē un atzītas par nepieskaitāmām,
var piemērot medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus, tostarp ārstēšanu dažāda tipa psihiatriskajās ārstniecības iestādēs
vai nodošanu tuvinieku aprūpē.
Jau iepriekš ziņots, ka par notikumu, kas 8. decembrī risinājās Mārupē, sieviete tika apcietināta aizdomās par mēģinājumu saindēt savu dzīvesbiedru un mazgadīgu bērnu, kā arī par mēģinājumu atņemt dzīvību sev. Iespējamais konflikts bijis saistīts ar ģimenes attiecībām, bet izmantotā viela pagaidām nav identificēta.
Visus trīs ģimenes locekļus mediķiem izdevās izglābt. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests uz notikuma vietu nosūtīja trīs brigādes, kas cietušos pie samaņas un stabilā stāvoklī nogādāja slimnīcā. Viens no cietušajiem ir nepilngadīgs bērns.
Policija apstiprina, ka ir sākts kriminālprocess par divu personu slepkavības mēģinājumu
un turpinās izmeklēšana, tostarp nozīmētas vairākas ekspertīzes. Līdz šim ģimene policijas redzeslokā nebija nonākusi, un plašāka informācija par lietas dalībniekiem netiek sniegta.
