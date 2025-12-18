Cēsu novadā no valsts reģionālā autoceļa Rauna (Vidzemes šoseja)–Drusti–Jaunpiebalga (P29) nozagtas 20 ceļazīmes, kas nosaka transportlīdzekļu masas ierobežojumu līdz 10 tonnām, informē Latvijas Valsts ceļi.
Zīmes bija uzstādītas, jo mitro laikapstākļu dēļ ceļš zaudējis nestspēju un iestājies šķīdonis. Par notikušo VSIA "Latvijas Valsts ceļi" plāno vērsties Valsts policijā.
Šķīdoņa laikā uz grants ceļiem tiek noteikti masas ierobežojumi, lai pasargātu ceļu segumu no neatgriezeniskiem bojājumiem.
Ja šādus ceļus turpina izmantot transports, kura masa pārsniedz 10 tonnas, tie var kļūt pilnībā neizbraucami, arī pašiem noteikumu pārkāpējiem. Satiksmes ierobežojumu ievērošanu uzrauga Valsts policija.
Ilgstošo nokrišņu dēļ šķīdonis šobrīd konstatēts jau 160 valsts grants autoceļu posmos, kur ieviesti masas ierobežojumi līdz 10 tonnām. Visvairāk šādu posmu ir Zemgalē — 103, Vidzemē — 21, Latgalē — 19, Rīgas reģionā — 16, bet Kurzemē — vienā posmā. Aktuālā informācija par ierobežojumiem pieejama "Latvijas Valsts ceļu" mājaslapas kartē.
"Latvijas Valsts ceļi" norāda, ka mitrie laikapstākļi būtiski ietekmē ikdienas ceļu uzturēšanas darbus, turklāt iepriekš veikto darbu efekts šādos apstākļos ir īslaicīgs. Intensīvas satiksmes ietekmē, īpaši uz ceļiem ar lielu smagā transporta plūsmu, ātrāk veidojas bedres un iesēdumi.
