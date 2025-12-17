Ja tiks panākta vienošanās par Krievijas-Ukrainas kara izbeigšanu, Krievija pārvietos savus bruņotos spēkus tuvāk NATO robežām, brīdināja Somijas premjerministrs Peteri Orpo, mudinot Rietumu sabiedrotos nesamazināt modrību.
Premjers arī aicināja Eiropas Savienību (ES) palielināt finansiālo atbalstu bloka austrumu flanga dalībvalstīm, tām turpinot atbalstīt Kijivu un palielinot savus aizsardzības izdevumus, otrdien vēsta britu laikraksts "Financial Times".
"Mēs zinām, ka tad, kad Ukrainā būs miers, Krievija joprojām būs drauds. Ir skaidrs, ka viņi pārvietos savus militāros spēkus pie mūsu robežas un pie Baltijas robežas,"
laikraksts citē premjera teikto.
"Ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams finansiāls atbalsts [no Briseles]. Mēs zinām, ka ASV gatavojas samazināt atbalstu un līdzdalību aizsardzībā Eiropā, jo viņiem ir daudz citu drošības problēmu," pauda Somijas premjers.
Uz Polijas raidorganizācijas "TVP World" žurnālista jautājumu, vai NATO būtu jāreaģē, palielinot savu militāro klātbūtni reģionos, kas robežojas ar Krieviju, ja Maskava tā rīkosies, Orpo atbildēja: "Mums ir jāstiprina mūsu austrumu flangs."
Aptauja
Vai Vladimirs Putins varētu izmantot kodolieročus?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu