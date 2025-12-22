Satversmes tiesā (ST) ir ierosināta lieta, kas saistīta ar nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai, informē Satversmes tiesa.
Pieteikumu iesniegusi komercsabiedrība, kurai iepriekš piederējis nekustamais īpašums, kas ar apstrīdēto likumu nodots sabiedrības vajadzībām.
Saskaņā ar tiesu kalendārā pieejamo informāciju, prasību Satversmes tiesā iesniegusi SIA "Rīgas psihoneiroloģisko slimnieku rehabilitācija".
Komercsabiedrība uzskata, ka likumdevējs, pieņemot attiecīgo normu, nav ievērojis Satversmes 105. pantā noteiktos kritērijus nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanai.
Uzņēmuma ieskatā īpašuma atsavināšana nav notikusi sabiedrības vajadzībām un nav veikta izņēmuma gadījumā.
Tāpat pieteikumā norādīts, ka uzņēmumam nav nodrošināta taisnīga atlīdzība par piespiedu atsavināto īpašumu, tādējādi aizskarot Satversmē nostiprinātās tiesības uz īpašumu.
Apstrīdētais likums paredz nekustamā īpašuma Rīgā, Tvaika ielā 2, atsavināšanu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanas nolūkā.
Satversmes tiesa ir aicinājusi Saeimu līdz 2026. gada 23. februārim iesniegt atbildes rakstu, kurā jāizklāsta lietas faktiskie apstākļi un sniegts juridiskais pamatojums. Savukārt lietas sagatavošanas termiņš noteikts līdz 2026. gada 22. maijam.
