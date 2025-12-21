Jau kādu laiku TV24 raidījuma "Preses klubs" ilggadējam vadītājam Aivim Ceriņam pievienojusies jauna vadītāja – Elizabete Reičela Puče. Sešu gadu garumā katru darba dienas rītu viņas balss modina "Radio TEV" klausītājus, kur viņas pārinieks ir atraktīvais Lauris Zalāns. Elizabetes tētis ir Latvijā pazīstamais žurnālists Armands Puče, no kura viņa iedvesmojās un iemīlēja žurnālistiku. Elizabete stāsta, ka pašlaik jūtas tā, it kā būtu piepildījusi savus kvēlākos sapņus. Sarunā par "Preses klubu", ziņu žurnālista uzdevumiem, raidījumu vadītājiem un radio burvību. 

Pirmā TV24 raidījuma "Preses klubs" epizode, kurā tu pievienojies kā jaunā vadītāja, bija redzama novembra sākumā. Zināms, ka jau ilgus gadus esi pazīstama kā radio ētera balss. Vai šīs tev ir bijušas lielas pārmaiņas, jo tomēr radio pasaule asociējas ar vieglumu, bet ziņas ar tādu smagumu un asumu?

Elizabete Reičela Puče: Jūtos ļoti labi kā raidījuma "Preses klubs" vadītāja. Šeit es varu pilnībā izpausties un izbaudīt žurnālista profesiju, ko biju apguvusi universitātē. Protams, pareizi minēji, ka ir atšķirība starp radio un raidījuma "Preses klubs" formātu. Ir interesanti, bet arī izaicinoši. Nav nevienas dienas, kurā man būtu iestājusies rutīna. Katru dienu komunicēju ar jauniem cilvēkiem, turpretī katru dienu mēs redzam jaunus ziņu virsrakstus, tāpēc vienmēr ir par ko diskutēt. Ļoti bieži mēs izlasām ziņu virsrakstu un uzreiz veidojam viedokli, pat neiedziļinoties tēmā. Man ir interesanti vadīt šo raidījumu, jo varu uzzināt viedokli par svarīgiem jautājumiem no vairākiem dažādiem skatpunktiem. Esmu sajūsmā par to, ka katru dienu paplašinu savu redzesloku. Ir tik forši, ka man ir šī iespēja.

Biju aizdomājusies par šāda veida raidījumu specifiku. Vai ir sarežģīti vadīt raidījumu, kad ir tik daudz un dažādi viedokļi? Vai ir sarežģīti reizēm arī apstādināt kādu asāku diskusiju?

Visi jau mēs esam tikai cilvēki. Mums ir jāsaprot arī to, ka viņi ir savā profesijā un ir savas konkrētās nozares eksperti. Esmu raidījumā tieši tā iemesla dēļ, lai nekautrētos uzdot viņiem neērtus un sarežģītus jautājumus. Man nebūtu arī jākautrējas pārtraukt viesus, ja es jūtu, ka ir šāda nepieciešamība. Teiktu, ka tas ir viens no žurnālistu uzdevumiem. Skatītāji ir mana prioritāte, jo man ir būtiski, lai viņi uzzina to, kas viņiem ir svarīgi, kā arī ieviestu viņos lielāku skaidrību par svarīgiem jautājumiem.

