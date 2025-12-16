Pavisam nesen Margarita Kolosova šovā "Slavenības. Bez filtra" paziņoja par saviem plāniem apmeklēt Kazahstānu. Ceļojuma mērķis ir personīgi satikt savu jauno paziņu Maksu, ar kuru viņa iepazinusies interneta platformā "TikTok". Lai gan no malas saņemti aicinājumi būt piesardzīgai, Margarita uzsver, ka viņa ir apzinīga un jau pašā sākumā noteikusi zināmas robežas.
Pēc iepazīšanās “TikTok”, viņa drīz vien viņa sapratusi, ka aiz Maksa pozitīvās ārienes slēpjas sarežģīta dzīves realitāte. Maksis pat apraudājies, stāstot par savu dzīvi un darbu, jo, strādājot pat divās vietās, viņam tik tikko pietiek līdzekļu izdzīvošanai.
Viņš visu laiku atkārto: "Vīrieša pienākums ir uzturēt ģimeni, sievu un bērnus.” Margaritu pārsteidzis gan darba apjoms, gan atalgojums Kazahstānā. “Viņš strādā 18 stundas dienā. Tas nav normāli,” viņa saka, piebilstot, ka milzīgās slodzes dēļ vīrietis pat nonācis slimnīcā.
Runājot par finansiālo atbalstu, Margarita norāda, ka, par spīti brīdinājumiem par iespējamu izmantošanu, viņai tā neliekas. Kā piemēru viņa min situāciju, kad daudzbērnu ģimenē salūza veļas mašīna.
“Ģimenē nojūk veļas mašīna – viņai ir jābūt. Viņš saka: "Jāņem kredīts". Es saku: "Pasaki, cik vajag?"”, stāsta Margarita. Lai pierādītu naudas izmantošanu paredzētajam mērķim, Maksis videozvanā demonstrējis, kā meistars remontē tehniku.
Margarita atklāj, ka ir stingri noteikusi, ka nekāda izmantošana netiks pieļauta. “Es viņam uzreiz pateicu – ja es jutīšu, ka tu mani mēģini izmantot, viss. Telefons atslēdzas, nekādu sakaru,” viņa stingri paziņoja, un Maksis par to ir informēts jau no paša sākuma.
Viņa neslēpj, ka motivācija palīdzēt cilvēkam, kuru vēl nekad nav satikusi, sakņojas viņas pašas sāpīgajā dzīves pieredzē. Margarita atzīst, ka "pati bijusi līdzīgā situācijā un viņai neviens palīdzīgu roku nepasniedza". “Varbūt man tagad vajag būt tam cilvēkam, kas kādam padod roku,” viņa pārdomā, skaidrojot, ka viņai nav romantiska interese par Maksi, bet gan tīri cilvēciska vēlme atbalstīt kādu, kurš saskaras ar nopietnām grūtībām. Visbeidzot, ceļojums uz Kazahstānu kalpos arī kā iespēja personīgi pārliecināties, cik patiesi ir Maksa stāsti par viņa dzīves apstākļiem.
