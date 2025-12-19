Somijā nepieredzētu skandālu izraisījis gadījums, kad "Mis Somija" konkursa uzvarētājai Sārai Dzafcei atņemts šis tituls un kronis, jo viņa sociālajos medijos publicēja foto, kurā uztaisījusi šķības acis – ar pirkstiem pastiepusi acu ārējos kaktiņus. 

Starptautiski noteiktās aprindās tas tiek uzskatīts par rasistisku žestu. Arī fotogrāfijai pievienotais teksts (somu valodā "kiinalaisenkaa syömäs", ko varētu tulkot kā "maltīte ar ķīnieti", – fotogrāfija uzņemta restorānā) pastiprinājis rasistisko iespaidu.

Uz sabiedrības aizrādījumiem Dzafce sākumā atbildēja ar nicīgu video un pēc tam skaidroja, ka viņai esot sāpējusi galva. Bet skaistumkonkursa organizētāji pieņēma lēmumu titulu atņemt. Šāds lēmums konkursa vēsturē pieņemts pirmo reizi. Dzafce atdeva kroni otrajā vietā palikušajai Tarai Lehtonenai, kura stāsta, ka saņēmusi daudz negatīvu komentāru. Somijā dzimušajai Sārai Dzafcei mamma ir somiete un tētis kosovietis. Šobrīd bijusī "Mis Somija" ir noalgojusi juristu, kurš apstrīd skaistumkonkursa organizētāju lēmumu.

Politiķi seko skaistumkaralienei

Somijas partijas "Īstenie somi" vadoši pārstāvji, tostarp parlamenta deputāti Juho Ērola un Kaisa Garedeva un eiroparlamentārietis Sebastians Tinkinens, 

