Tuvojoties svētku laikam, Karalkinu namā raidījumā “Ģimene burkā” valda rosība un top tradicionālie kārumi. Tieši šajā mirklī, rullējot piparkūku mīklu, Vendija izšķiras par būtisku atklāsmi savai meitai Viktorijai – meitenei, izrādās, ir brālis, par kura eksistenci viņa līdz šim nenojauta.
Māte meitu uzrunā ar priecīgu ziņu: "Tu zini, kas pie mums atbrauks ciemos? Tavs lielais, stiprais brālis Jānis Daniels!" Vendija tālāk raksturo dēlu kā prasmīgu kulināru, kurš savas ikdienas gaitas aizvada Itālijā. Viņa uzsver, ka dēlam un mammai ir kopīgas intereses, jo abi ir lieli sporta zāles entuziasti.
Šis paziņojums Viktorijai ir negaidīts trieciens, un viņa neslēpj savu apmulsumu par tik ilgi noklusētu faktu.
Skaidrojot sarežģīto radniecības koku, Vendija atklāj, ka kopumā ir piecu bērnu māte. Tā kā vecākie bērni jau sen uzsākuši patstāvīgas gaitas, viņi ikdienā kopā ar pārējiem nav redzami. Viņa piebilst: "Cilvēks 30 gadu vecumā parasti dzīvo atsevišķi no vecākiem."
Lai gan Viktorija aug Vendijas un Pāvela kopīgajā savienībā, ziņa par pieaugušo brāli meitenei kļuva par vienu no emocionālākajiem mirkļiem šajā pirmssvētku laikā.
